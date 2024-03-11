ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 11 марта

18:09ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ? 18:08Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"? 17:04Борющаяся с анорексией Шишкова призналась, что худела ради Тимати 17:03Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома 16:57Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей 16:04Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч 14:30ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ 13:08ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР? 12:59Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7? 12:51Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой 12:14Простой рецепт СОГРЕВАЮЩЕГО напитка с шоколадом для детей и взрослых! Готовим горячий банановый коктейль 11:55Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов 11:10В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок 10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера 16:10Какие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги 15:33Начните день вкусно! Даем рецепт творожно-банановых оладий 15:01Угадай советский фильм по яркой фразе персонажа / Еще один ИНТЕРЕСНЫЙ тест по хитам СССР! 14:20Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех! 13:49Тест: угадай, в какой стране живет больше людей? | Ответ не так очевиден, как кажется
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?

ТЕСТ на ЗНАНИЕ русского языка! ПРОЙДЕТЕ его ДО КОНЦА или СРАЗУ СДАДИТЕСЬ?
24

В русском языке есть немало подводных камней. Но вы справитесь с задачей – не так ли?

﻿Великий русский язык так сложен и многообразен, что порой освоить все его премудрости не удается многим россиянам. Однако есть и феноменальные мудрецы из РФ и бывших стран СССР. В том числе удается блеснуть умом казахам, белорусам, киргизам, таджикам. Попробуйте проверить себя! Все ли вы знаете? Пройдите тест по русскому языку, а ответы будут в конце.

1. Найдите соответствие между фразой и ее автором:

1. А судьи кто?
2. Здесь будет город заложен назло надменному соседу
3. Мужичок с ноготок
4. Маменькин сынок

А) Пушкин В) Горький С) Фонвизин D) Грибоедов Е) Некрасов

2. Где связь между фразеологизмом на русском и его источником?

1. художественная литература
2. Библия
3. фольклор

А) красна девица; В) петь дифирамбы; С) камень преткновения; D) на деревню дедушке.

3. Найдите соответствие между фразеологизмом и его источником:

1. Библия
2. профессиональная
терминология
3. историческое событие

А) стричь под одну гребенку; В) скелет в шкафу; С) блудный сын;
D) вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

4. Определите связь между фразеологизмом и его источником:
1. художественная
литература
2. Библия
3. фольклор

А) вавилонское столпотворение; В) демьянова уха; С) сизифов труд; D) ясно солнышко.


5. Соотнесите фразеологизм и его источник:

1. профессиональная терминология
2. историческое событие
3. иностранное выражение

А) рубить бороды; В) мертвые души; С) снимать стружку; D) как на иголках.

6. Найдите соответствие между фразеологизмами и их синонимами:

1. чесать языком
2. считать ворон
3. след простыл
4. с гулькин нос

А) лить воду; В) бить баклуши; С) поминай как звали; D) без царя в голове; Е) кот наплакал

7. Где связь между автором и цитатой?

1. А. Пушкин
2. М. Кольцов
3. В. Маяковский
4. М. Булгаков

А) Дело пахнет керосином; В) Рукописи не горят; С) Умом Россию не понять; D) Поверять алгеброй гармонию; Е) Никаких гвоздей


Правильные ответы на тест:
1. 1d, 2a, 3e, 4c
2. 1d, 2c, 3a
3. 1c, 2a, 3d
4. 1b, 2a,3d
5. 1c, 2a, 3d
6. 1a, 2b, 3c, 4e
7. 1d, 2a, 3e, 4b
Допустили ошибку? Пройдите тест еще раз!
11 марта 2024, 18:09
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадайте советских актрис по губам

Фото: Yury Pilipenko/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

По теме

ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Тест для особо смышленых: решите хитрые задачки на смекалку / Наберете 7 из 7?

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"?

Тест: насколько хорошо вы помните мелкие детали из фильма "Бриллиантовая рука"?
Эту картину многие пересматривали уже несколько раз. Проверьте, хорошо ли вы запомнили детали фильма "Бриллиантовая рука"? "Бриллиантовая рука" — советский криминально-комедийный фильм, выпущенный в 1969 году.

Борющаяся с анорексией Шишкова призналась, что худела ради Тимати

Борющаяся с анорексией Шишкова призналась, что худела ради Тимати
Бывшая возлюбленная Тимати долгое время страдала от анорексии и булимии. Алена Шишкова сделала откровенное заявление. Союз звездной пары распался почти десять лет назад.

Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома

Этот способ даст отличный результат! / Как вырастить рассаду дома
Солнце вовсю уже пригревает! Самое время начать выращивать рассаду в теплице или прямо на подоконнике! Что может быть вкуснее, чем помидоры или огурцы, выращенные собственными руками на приусадебном участке? Чтобы посадить молодые саженцы в землю, нужно сначала прорастить подготовленные семена.

Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей

Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей
27-летняя дочь Иосифа Пригожина откровенно рассказала о перенесенной пластической операции. Даная, дочь Иосифа Пригожина, приняла решение сделать абдоминопластику в конце предыдущего года.

Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч

Когда и где пройдут учения досточтимого ламы Йонтена Гиалтсо / Расписание встреч
Досточтимый лама Йонтен Гиалтсо в ближайшее время проведет духовные встречи с жителями одного из российских регионов. Рассказываем подробности. Знаменитый учитель тибетского буддизма лама Йонтен Гиалтсо считается активным религиозным деятелем.

Выбор читателей

11/03ПндЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 10/03ВскСын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 10/03ВскКак выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 10/03ВскТеперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 09/03Сбт10 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 11/03ПндНе всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой