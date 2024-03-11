Не всем по карману: названа стоимость могилы для Светланы Моргуновой

Единственный сын телеведущей Максим Моргунов умер 19 мая 2020 года от ковида, не дожив всего две недели до 52-го дня рождения. Его похоронили на 27-м участке престижного Троекуровского кладбища столицы. Там же 12 марта упокоится и сама Светлана Моргунова. которую все помнят по "Голубому огоньку" и "Утренней почте".
Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Тут нашли место последнего упокоения актеры Александр Лазарев и Вера Глаголева, певцы Борис Моисеев, Юлия Началова и Юрий Шатунов, модельер Валентин Юдашкин.
Стоимость захоронения на Троекуровском зависит от "престижа" участка и варьирует от 387 870 до 4 188 996 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей. Такие расценки за два метра земли далеко не каждому по карману, конечно.
Правда, в 2000-м году Светлана Моргунова получила высокое звание Народной артистки России, которое, в числе прочих льгот, дает право на бесплатное место на престижном кладбище. И поэтому родным знаменитой телеведущей – двум внучкам, невестке и племяннику – платить за место, как говорят, не пришлось.