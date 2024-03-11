ТЕСТ: сможете отгадать популярных актрис по кадрам из СССР?

Телевизор в эпоху СССР был чуть ли ни единственным развлечением дома. Поэтому неудивительно, что советский гражданин знал почти наизусть всех актеров, актрис, ведущих и других публичных личностей, которые выступали на экранах ТВ. Предлагаем вам пройти тест на знание актрис, которые мелькали по советскому телевидению в популярных передачах. Готовы?
1. Эта актриса сыграла в известном фильме режиссера Эльдара Рязанова. Ее роль выглядела несколько трагично, так как она была отвергнута своей первой любовью. Как зовут эту актрису?а) Барбара Брыльска;
б) Елена Кондулайнен;
в) Светлана Немоляева.
2. Эта актриса сыграла в культовом фильме Сергея Бодрова. Однако ее карьера началась еще с советского театра и кино, а также с советского телевидения. Кто это?а) Инна Чурикова;
б) Лия Ахеджакова;
в) Татьяна Васильева.
3. Эту прекрасную актрису все помнят по фильму Георгия Данелия о сантехнике 4-го разряда, в которого была влюблена главная героиня. Именно ее сыграла эта актриса. Как ее зовут?
а) Евгения Симонова;
б) Наталья Варлей;
в) Ольга Дроздова.
4. Эта актриса служила в театре Ленком и снялась в большом количестве фильмов. Ее кинодебют случился в роли Марфушеньки-душеньки из известной сказки. Кто это?
а) Ирина Мирошниченко;
б) Наталья Селезнева;
в) Инна Чурикова.
5. Эта актриса очень хорошо поет. В фильме, который ей принес первую известность, она спела песню "Спасибо, жизнь". Как зовут любимицу зрителей?а) Ирина Муравьева;
б) Алиса Фрейндлих;
в) Светлана Дружинина.
Правильные ответы: 1в, 2в, 3а, 4в, 5а.