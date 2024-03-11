Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов

Если вы думаете, что чтобы заварить чай в пакетике, достаточно лишь залить его кипятком, то вы ошибаетесь. На самом деле у этого, казалось бы, самого тривиального занятия есть свои подводные камни. Редакция "Дни.ру" уже налила себе чашечку ароматного и готова раскрыть читателям секреты приготовления напитка. Рассказываем, как правильно надо заваривать чай в пакетиках. Делимся пятью простыми шагами.
Самая распространенная ошибка любителей этого напитка – заливать все кипятком. На самом деле в некоторых случаях важно дать воде немного остыть. Черный и травяной чаи, к примеру, заливаются водой температуры 98-99 градусов. Зеленый же в полной мере раскрывается при температуре 75-80 градусов. Ко всему прочему, чай в пакетиках должен провести какое-то время в чашке с кипятком, но не оставаться там до конца чаепития.
Как правильно заварить чай в пакетиках:
Шаг 1. Насыпьте в чашку 1-2 чайных ложки сахарного песка.
Шаг 2. Положите в чашку чайный пакетик. Оставьте ниточку с ярлычком снаружи.
Шаг 3. Налейте в чашку горячую воду необходимой температуры.
Шаг 4. Если чай черный, достаньте пакетик через 2-3 минуты. Если же вы пьете зеленый чай, то ждать придется 1-2 минуты.
Шаг 5. Положите чайную ложку в чашку и размешайте сахар. Напиток готов.
Теперь вы знаете, что чтобы заварить чай в пакетиках, недостаточно лишь залить его кипятком. Приятного чаепития!