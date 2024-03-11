Все это время мы ошибались! Вот как правильно надо заваривать чай: 5 шагов

Казалось бы, что может быть проще, чем заварить самый обыкновенный чай в пакетиках. Однако и с этой задачей верно справляются не многие. Сейчас все расскажем.

Если вы думаете, что чтобы заварить чай в пакетике, достаточно лишь залить его кипятком, то вы ошибаетесь. На самом деле у этого, казалось бы, самого тривиального занятия есть свои подводные камни. Редакция "Дни.ру" уже налила себе чашечку ароматного и готова раскрыть читателям секреты приготовления напитка. Рассказываем, как правильно надо заваривать чай в пакетиках . Делимся пятью простыми шагами.

Самая распространенная ошибка любителей этого напитка – заливать все кипятком. На самом деле в некоторых случаях важно дать воде немного остыть. Черный и травяной чаи, к примеру, заливаются водой температуры 98-99 градусов. Зеленый же в полной мере раскрывается при температуре 75-80 градусов. Ко всему прочему, чай в пакетиках должен провести какое-то время в чашке с кипятком, но не оставаться там до конца чаепития.

Как правильно заварить чай в пакетиках:

Шаг 1. Насыпьте в чашку 1-2 чайных ложки сахарного песка.

Шаг 2. Положите в чашку чайный пакетик. Оставьте ниточку с ярлычком снаружи.

Шаг 3. Налейте в чашку горячую воду необходимой температуры.

Шаг 4. Если чай черный, достаньте пакетик через 2-3 минуты. Если же вы пьете зеленый чай, то ждать придется 1-2 минуты.

Шаг 5. Положите чайную ложку в чашку и размешайте сахар. Напиток готов.

Фото: Freepik.com

Теперь вы знаете, что чтобы заварить чай в пакетиках, недостаточно лишь залить его кипятком. Приятного чаепития!