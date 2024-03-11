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Понедельник 11 марта

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В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок

В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок
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26 марта Владимиру Преснякову исполнится 78 лет. Но у него еще есть, как выяснилось, порох в пороховницах!

Владимир Пресняков счастливо женат на Елене Пресняковой уже 57 лет. Они считаются идеальной парой нашего шоу-бизнеса. Но это не мешает артисту иногда пошалить.

На своей странице в социальной сети музыкант опубликовал фото, на котором запечатлен в компании молодых кисок. На прелестницах – трусики, маски и меховые накидки. За которые муж Елены Пресняковой и потеребил этих юных красавиц. "Послевосьмимартовское" – многозначного подписал артист фривольный снимок. Ах, как ему идет быть в обществе молодых девиц!..

"Вы шалунишка", "Мартовский кот с кошечками, но если Елена узнает этих кошечек, то порвет", "А вгляд какой озорной!", "Секс-символ", – пишут восторженные люди в комментариях под фото. Есть, на что посмотреть и что обсудить.

Фото: социальная сеть VK

Кто эти милашки и где сделан наделавший шума снимок, супруг Пресняковой не стал уточнять. Да и так ли это важно, в конце концов. Петрович выглядит счастливым, цветущим, радостным, игривым. Ведь любому мужчине за счастье потискать таких красавиц.

Хотя бы только для фото и в шутку.

11 марта 2024, 11:10
Фото: Igor Primak / Global Look Press / www.globallookpress.com
VK✓ Надежный источник

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Валдис Пельш. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тимати. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Клава Кока. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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