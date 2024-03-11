Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей

Не стало Светланы Моргуновой – легендарного диктора Центрального телевидения, которая вела "Утреннюю почту" и "Голубой огонек". Ее похоронят 12 марта на Троекуровском кладбище столицы. А потом надо будет решить вопрос с наследством.

Единственный сын Светланы Моргуновой – 52-летний сотрудник музея-заповедника "Коломенское" Максим Моргунов – умер от корнавируса еще в 2020 году. Как говорят в окружении диктора, завещание было написано на него. Теперь же оно будет пересмотрено.

Жила Моргунова в большой квартире в самом центре Москвы, рядом с театром "Ленком Марка Захарова". Теперь, как говорят юристы, эта элитная недвижимость, которая стоит около 50 миллионов рублей, скорее всего, достанется в равных долях двум внучкам народной артистки – Дарье и Анне.

По закону существуют восемь очередей наследования. В первую входят ближайшие родственники – супруг(а), дети, родители и внуки. За ними идут братья и сестры, дедушки и бабушки, племянники и племянницы. Наследники одного уровня получают имущество в равных долях. Приняв его, они автоматически лишают остальных родственников прав на недвижимость.

Кроме того, наследникам полагается пенсия Светланы Моргуновой за март, которая выплачивается независимо от даты смерти. С учетом звания "Народной артистки" это около 60 тысяч рублей.