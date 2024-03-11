Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку

Кудрявцева восстанавливается после операции Тесты Выпустившая альбом Пугачева ответила критикам Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитатеТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной ролиТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотовНасколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Лента новостей

Понедельник 11 марта

10:25Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку 10:00Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей 09:30Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой? 09:09Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется 08:30Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути 08:20Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм" 08:13Инусльт, деменция, потеря сына: как доживала свой век Светлана Моргунова 06:22Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход? 03:08Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение! 00:01О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец 21:16Что такое зависимость от мгновенного удовольствия / Как найти истинное счастье / Замечания нарколога 20:56Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 20:39Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера 16:10Какие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги 15:33Начните день вкусно! Даем рецепт творожно-банановых оладий 15:01Угадай советский фильм по яркой фразе персонажа / Еще один ИНТЕРЕСНЫЙ тест по хитам СССР! 14:20Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех! 13:49Тест: угадай, в какой стране живет больше людей? | Ответ не так очевиден, как кажется 13:35Вот как выглядит повзрослевший сын Булановой! Какой красавец! 13:06Советы и запреты на мясопустную родительскую субботу / Что нельзя делать в этот день 12:21ПРОСТОЙ рецепт яблочного печенья / Для любителей ароматных и нежных десертов 11:59Вкусовое путешествие в прошлое: ТЕСТ по продуктам из детства / А помните ли вы... 11:32Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат? 11:07Орнелле Мути – 69: вечная красота и талант, покорившие Россию 10:24Вселенская родительская суббота: поминовение усопших 9 марта 2024 года 09:20Вы постоянно пересаливаете? Пора избавиться от этой привычки! Гастроэнтеролог предупреждает! 06:12Осознанность в воспитании детей: как прервать цикл копирования родительских ошибок 03:24Тест: хорошо ли вы разбираетесь в продуктах питания / Отличи правду от выдумки / 11 сложных вопросов 00:11Рецепты полезных блинов на Масленицу от нутрициолога / Отметь праздник необычно 19:04Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной 17:13Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку

Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку
54

Если вы заскучали, то пора пройти тест на смекалку. Это развлечение для тех, кто любит решать сложные задачи.

Помните те времена, когда вы лихо решали задачки со "звездочкой" в школе? Проверьте свой навык – насколько хорошо вы справитесь с этим сегодня? Предлагаем вам пройти тест, в котором много логических ребусов. Чтобы решить эти задачки, требуется подключить смекалку – простыми вычислениями здесь не обойтись. Давайте начнем?


1. Пять работников за 5 часов прокладывают 5 метров асфальта. Вопрос: сколько работников за 100 часов проложат 100 метров асфальта?

а) 5;

б) 10;

в) 15.


2. В доме проживают шесть сыновей. У каждого сына есть родная сестра. Сколько всего детей проживает в доме?

а) семь;

б) восемь;

в) девять.


3. Три яблока поделили между собой два сына и два отца. При этом каждый съел по целому яблоку. Как это понять?

а) никак – этому нет объяснения;

б) яблок было четыре;

в) яблоки ели три человека.


4. Угадайте, сколько лет внуку, сыну и дедушке, исходя из того, что сыну дедушки столько же семидневок, сколько внуку дней, а внуку столько же месяцев, сколько лет деду. Если сложить годы сына, внука и деда, то получится 100.

а) 4 + 36 + 60 = 100;

б) 5+35+60= 100;

в) 6+ 34 +60 = 100.


5. У Ивана сестер и братьев равное количество. А у сестры Ивана вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько всего братьев и сестер вместе с Иваном?

а) пятеро;

б) шестеро;

в) семеро.


Результаты:

Если вы ответили правильно на 5 вопросов теста из 5, это означает, что ваша логика прекрасно работает! Это великолепный результат!

Если вы ответили правильно на 4 вопроса из 5, это означает, что у вас очень хорошо с логикой и смекалкой! Но кто не ошибается?

Если вы ответили правильно на 3 вопроса из 5, это означает, что вам можно еще потренировать свою логику на других задачках. Но и это неплохой результат!

Правильные ответы:

Для выполнения задачи понадобятся те же 5 работников, не больше. Рассудите сами: 5 работников за 5 часов прокладывают 5 метров; значит, 5 работников за 1 час проложили бы 1 метр, а за 100 часов 100 метров.

В доме проживает семь детей: шесть сыновей и одна дочь.

Село за стол не четверо, а только трое: дед, его сын и внук. Дед и сын – отцы, а сын и внук – сыновья.

Ответ такой: 5+35+60= 100. А теперь подробнее: сын старше внука в 7 раз, а дед в 12 раз. Если бы внуку был 1 год, сыну было бы 7 лет, деду 12 лет, а всем троим вместе 20 лет. Это ровно в 5 раз меньше, чем на самом деле. Значит, в действительности внуку 5 лет, сыну 35 и деду 60.

Всего семеро: четыре брата и три сестры. У каждого брата три брата и три сестры; у каждой сестры четыре брата и две сестры.

11 марта 2024, 10:25
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: Угадайте советских актрис по губам

Фото: Yury Pilipenko/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress.com
Фото: Russian Look/globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

По теме

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой?

Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм"

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок

В трусиках: 77-летний шалунишка Пресняков потеребил молодых кисок
26 марта Владимиру Преснякову исполнится 78 лет. Но у него еще есть, как выяснилось, порох в пороховницах! Владимир Пресняков счастливо женат на Елене Пресняковой уже 57 лет.

Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей

Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей
Не стало Светланы Моргуновой – легендарного диктора Центрального телевидения, которая вела "Утреннюю почту" и "Голубой огонек". Ее похоронят 12 марта на Троекуровском кладбище столицы. А потом надо будет решить вопрос с наследством. Единственный сын Светланы Моргуновой – 52-летний сотрудник музея-заповедника "Коломенское" Максим Моргунов – умер от корнавируса еще в 2020 году.

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой?

Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой?
10 марта 2024 ушла из жизни легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова. Какие события из ее жизни вам известны? Светлана Михайловна Моргунова долгое время работала диктором Центрального телевидения СССР.

Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется

Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется
Каравай из гренок и яблок – отличное сладкое дополнение к ужину. Приготовить такой десерт не составит труда. Скорее записывайте рецепт и удивляйте домашних угощением старорусской кухни. Каравай – пышный пирог, задача которого ранее состояла в украшении свадебного торжества.

Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути

Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути
Московская неделя моды завершила работу. Она собрала немало знаменитостей на подиуме и в зале. Например, итальянская актиса Орнелла Мути приезжала, чтобы поддержать свою старшую дочь Найке Ривели. Орнелла – частый гость в российской столице.

Выбор читателей

10/03ВскСын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения 10/03ВскКак выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото 09/03Сбт10 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 10/03ВскТеперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 09/03СбтУгадай советский фильм по яркой фразе персонажа / Еще один ИНТЕРЕСНЫЙ тест по хитам СССР! 09/03СбтКакие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги