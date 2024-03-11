Тест для интеллектуалов: решите задачи на смекалку

Если вы заскучали, то пора пройти тест на смекалку. Это развлечение для тех, кто любит решать сложные задачи.

Помните те времена, когда вы лихо решали задачки со "звездочкой" в школе? Проверьте свой навык – насколько хорошо вы справитесь с этим сегодня? Предлагаем вам пройти тест, в котором много логических ребусов. Чтобы решить эти задачки, требуется подключить смекалку – простыми вычислениями здесь не обойтись. Давайте начнем?





1. Пять работников за 5 часов прокладывают 5 метров асфальта. Вопрос: сколько работников за 100 часов проложат 100 метров асфальта?

а) 5;

б) 10;

в) 15.





2. В доме проживают шесть сыновей. У каждого сына есть родная сестра. Сколько всего детей проживает в доме?

а) семь;

б) восемь;

в) девять.





3. Три яблока поделили между собой два сына и два отца. При этом каждый съел по целому яблоку. Как это понять?

а) никак – этому нет объяснения;

б) яблок было четыре;

в) яблоки ели три человека.





4. Угадайте, сколько лет внуку, сыну и дедушке, исходя из того, что сыну дедушки столько же семидневок, сколько внуку дней, а внуку столько же месяцев, сколько лет деду. Если сложить годы сына, внука и деда, то получится 100.

а) 4 + 36 + 60 = 100;

б) 5+35+60= 100;

в) 6+ 34 +60 = 100.





5. У Ивана сестер и братьев равное количество. А у сестры Ивана вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько всего братьев и сестер вместе с Иваном?

а) пятеро;

б) шестеро;

в) семеро.





Результаты:

Если вы ответили правильно на 5 вопросов теста из 5, это означает, что ваша логика прекрасно работает! Это великолепный результат!

Если вы ответили правильно на 4 вопроса из 5, это означает, что у вас очень хорошо с логикой и смекалкой! Но кто не ошибается?

Если вы ответили правильно на 3 вопроса из 5, это означает, что вам можно еще потренировать свою логику на других задачках. Но и это неплохой результат!

Правильные ответы:

1а

Для выполнения задачи понадобятся те же 5 работников, не больше. Рассудите сами: 5 работников за 5 часов прокладывают 5 метров; значит, 5 работников за 1 час проложили бы 1 метр, а за 100 часов 100 метров.







2а

В доме проживает семь детей: шесть сыновей и одна дочь.





3в

Село за стол не четверо, а только трое: дед, его сын и внук. Дед и сын – отцы, а сын и внук – сыновья.





4а

Ответ такой: 5+35+60= 100. А теперь подробнее: сын старше внука в 7 раз, а дед в 12 раз. Если бы внуку был 1 год, сыну было бы 7 лет, деду 12 лет, а всем троим вместе 20 лет. Это ровно в 5 раз меньше, чем на самом деле. Значит, в действительности внуку 5 лет, сыну 35 и деду 60.





5в

Всего семеро: четыре брата и три сестры. У каждого брата три брата и три сестры; у каждой сестры четыре брата и две сестры.





