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Понедельник 11 марта

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Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется

Вкусное угощение старорусской кухни / Готовим каравай из гренок и яблок / Месить тесто не потребуется
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Каравай из гренок и яблок – отличное сладкое дополнение к ужину. Приготовить такой десерт не составит труда. Скорее записывайте рецепт и удивляйте домашних угощением старорусской кухни.

Каравай – пышный пирог, задача которого ранее состояла в украшении свадебного торжества. Наши предки готовили этот праздничный пирог несколько дней. Ко всему прочему, люди выпекали сдобу по определенным строгим правилам. Сейчас же каравай все также почитается молодоженами. Однако способы приготовления существенно изменились.

Редакция "Дни.ру" рассказывает читателям, как приготовить вкуснейший каравай из гренок и яблок. Рецепт данного угощения максимально прост. Вам не придется даже месить тесто и возиться с мукой. Берите на заметку.

Чтобы приготовить каравай из гренок и яблок, вам потребуется:

Белый хлеб

400-500 мл. молока

5 яблок

3 яйца

Панировочные сухари

Растительное масло (для жарки)

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

1. Начинаем готовить наше "тесто". Для этого мелко нарежьте белый хлеб и замочите его в молоке. Далее обжарьте массу на растительном масле.

2. Поставьте "тесто" отдыхать, а сами займитесь начинкой. Берите яблоки и вырезайте из них сердцевину (кожуру также необходимо убрать). Нарежьте очищенный фрукт на мелкие ломтики.

3. Возьмите форму для запекания, смажьте ее маслом и осыпьте панировочными сухарями. Далее выкладывайте в форму ингредиенты слоями. Сначала обжаренный хлеб, а после яблоки. В отдельной чашке взбейте яйца с молоком. Влейте массу в нашу форму.

4. Поставьте форму в духовку. Выпекайте 30-40 минут. Горячий пирог следует украсить сахаром или пудрой. Каравай из гренок и яблок готов, можно подавать к столу.

Таким образом, у нас получился пышный пирог, задача которого ранее состояла в украшении свадебного торжества. А время, как известно, не стоит на месте. Поэтому сейчас каравай из гренок и яблок можно просто подать к ужину. Для того чтобы полакомиться этим угощением, не обязательно жениться.

11 марта 2024, 09:09
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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