Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой?

Светлана Михайловна Моргунова долгое время работала диктором Центрального телевидения СССР. Ее можно было увидеть на экране телевизора в самых популярных советских программах. Проверьте себя, насколько хорошо вам известны события и важные вехи из жизни популярного диктора.
1. Где родилась Светлана Моргунова?
а) в Москве;
б) в Санкт-Петербурге;
в) в Иркутске.
2. Где училась Светлана Моргунова до того, как стала диктором?
а) во ВГИКе;
б) во МХАТе;
в) в театральной студии при Моссовете.
3. Какой известный диктор стал наставником Светланы Моргуновой?
а) Юрий Левитан;
б) Виктор Балашов;
в) Игорь Кириллов.
4. Участием в каких программах в качестве диктора более всего известна Светлана Моргунова?
а) "Песня года";
б) "Голубой огонек";
в) "Голубой огонек", "Утренняя почта", "Время", "Программа передач".
5. Есть ли у Светланы Моргуновой филологическое образование?
а) да;
б) нет.
6. Сколько раз Светлана Моргунова была замужем?
а) один;
б) два;
и) три.
7. Светлане Моргуновой приписывали роман с этим известным певцом. С кем?
а) с Бедросом Киркоровым;
б) с Муслимом Магомаевым;
в) со Львом Лещенко.
8. Сколько детей было у Светланы Моргуновой?
а) один;
б) два.
9. Кем был сын Светланы Моргуновой по профессии?
а) пошел по стопам матери;
б) был историком;
в) был музыкантом.
10. Сколько внучек у Светланы Моргуновой?
а) одна;
б) две;
в) три.
Правильные ответы: 1а, 2в, 3а, 4в, 5а, 6б, 7б, 8а, 9а, 10б.