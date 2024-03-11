Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Светланы Моргуновой?

10 марта 2024 ушла из жизни легенда отечественного телевидения Светлана Моргунова. Какие события из ее жизни вам известны?

Светлана Михайловна Моргунова долгое время работала диктором Центрального телевидения СССР. Ее можно было увидеть на экране телевизора в самых популярных советских программах. Проверьте себя, насколько хорошо вам известны события и важные вехи из жизни популярного диктора.





1. Где родилась Светлана Моргунова?

а) в Москве;

б) в Санкт-Петербурге;

в) в Иркутске.





2. Где училась Светлана Моргунова до того, как стала диктором?

а) во ВГИКе;

б) во МХАТе;

в) в театральной студии при Моссовете.





3. Какой известный диктор стал наставником Светланы Моргуновой?

а) Юрий Левитан;

б) Виктор Балашов;

в) Игорь Кириллов.





4. Участием в каких программах в качестве диктора более всего известна Светлана Моргунова?

а) "Песня года";

б) "Голубой огонек";

в) "Голубой огонек", "Утренняя почта", "Время", "Программа передач".





5. Есть ли у Светланы Моргуновой филологическое образование?

а) да;

б) нет.





6. Сколько раз Светлана Моргунова была замужем?

а) один;

б) два;

и) три.





7. Светлане Моргуновой приписывали роман с этим известным певцом. С кем?

а) с Бедросом Киркоровым;

б) с Муслимом Магомаевым;

в) со Львом Лещенко.





8. Сколько детей было у Светланы Моргуновой?

а) один;

б) два.





9. Кем был сын Светланы Моргуновой по профессии?



а) пошел по стопам матери;

б) был историком;

в) был музыкантом.





10. Сколько внучек у Светланы Моргуновой?

а) одна;

б) две;

в) три.



