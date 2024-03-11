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Понедельник 11 марта

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Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути

Звездный стилист объяснил настоящую цель приезда в Москву Орнеллы Мути
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Московская неделя моды завершила работу. Она собрала немало знаменитостей на подиуме и в зале. Например, итальянская актиса Орнелла Мути приезжала, чтобы поддержать свою старшую дочь Найке Ривели.

Орнелла – частый гость в российской столице. В прошлом году приезжала сюда со спектаклем, а в свое время открыла тут магазин собственной ювелирной сети. Звездный стилист и байер Омар Байрамов объяснил, почему Мути зачастила к нам.

Фото: личный архив

"Начнем с того, что это может быть зов крови, поскольку дед и бабушка Орнеллы жили в Санкт-Петербурге, а мать родилась в тогда еще советской Эстонии, – говорит Омар. – Во-вторых, Орнеллу любит наш президент – я помню, как несколько лет назад на каком-то благотворительном вечере она даже сидела с ним за одним столом. В-третьих, по слухам, у Орнеллы тут есть квартира – на Остоженке, одной из самых дорогих улиц мира. Она приезжает, чтобы посмотреть, все ли там в порядке".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но есть и четверная – не менее серьзная! – причина. "Нигде в мире больше не платят таких сумасшедших денег, как в России, – уверен Омар. – У нас Орнелла Мути – суперзвезда. А в Италиии – "сбитый летчик", которую уже мало кто помнит и узнает. Ее громкая кинослава позади. И, приезжая снова и снова в Москву, она приезжает именно за овациями, восторгами, толпами поклонников, которые важны любой звезде".

11 марта 2024, 08:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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