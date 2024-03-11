Тест: помните ли вы фильм "Служебный роман" / киностудия "Мосфильм"

Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" был снят на киностудии "Мосфильм" и в первый же год стал лидером проката – его посмотрели свыше 58 млн зрителей.



История любви Калугиной и Новосельцева сразу полюбилась зрителям. Да и вообше здесь каждая роль, будь то секретарша-модница Верочка или Оля Рыжова "в жутких розочках" – это маленький шедевр. Фразы из фильма сразу ушли в народ и стали крылатыми выражениями. И по сей день мы с удовольствием смотрим эту историю, которая развернулась в стенах статистического управления. Давайте вспомним детали оттуда вместе. Простой тест освежит знания об этой лирической картине Эльдара Рязанова, снятой почти полвека назад.