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Понедельник 11 марта

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Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение!

Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение!
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Если делать эти простые упражнения, то уже через месяц увидите изменения. Девочки, советую!

Говорят, что глаза – это зеркало души. Тогда веки – это его огранка. Когда мы общаемся с кем-то, возраст выдает еще и мимика! Нависшее веко не всегда в этом случае выглядит эстетично. Но есть упражнения, которые очень здорово помогают улучшить состояние кожи век. Выполняйте зарядку по 5 минут в день в течение месяца и убедитесь сами!

Упражнение № 1 — крылья бабочки

Быстро моргайте 20 секунд, глядя вперед. Затем те же 20 секунд неподвижно смотрите в том же направлении. Упражнение повторяйте 3 раза.

Упражнение № 2 — в гармонии с планетой

Глаза закрыты. Глазные яблоки вращайте по кругу влево, потом вверх, затем вправо, а также вниз (4 раза). На 2 этапе повторите схему в обратном направлении тоже 4 раза.

Упражнение № 3 — необычный релакс

С закрытыми глазами подвигайте глазным яблоком вверх и вниз 10 раз. Повторите в 3 этапа.

По утрам также рекомендую компрессы. Состав для них получается сам собой. Оставшиеся в заварочном чайнике травинки черного чая накладываю под нижнее веко. Так незначительные морщинки постепенно разгладятся.

11 марта 2024, 03:08
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фейсбилдинг: как подтянуть кожу лица за две недели

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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