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Воскресенье 10 марта

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О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец

О любви и не только: 8 романтических историй для весенних сердец
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Погрузитесь в атмосферу романтики этой весной! "Дни.ру" рекомендуют книги с увлекательным сюжетом.

Эмма Скотт. Обещание сердца, 18+

Три романа под одной обложкой — от автора, покорившего читательские сердца, — Эммы Скотт!

Фото: пресс-служба

ПУТЬ К ТЕБЕ Шарлотта – успешная скрипачка, Ной слеп и боится разрушить ее жизнь. Возлюбленная стала для Ноя новым рассветом, однако он захотел спасти ее от себя самого. В одиночку парень отправляется в путешествие по Европе и пишет мемуары. Читая эти строки, Шарлотта поймет, что Ной ее судьба.

"НОЛЬ" ЗНАЧИТ ЛЮБОВЬ Кай – легенда в мире тенниса, но матч за матчем терпит крах. Лишь Дейзи может помочь Каю успокоить дух и вернуть контроль. Огонь и вода. Ярость и безмятежность. Она возродит в нем силу, или…оба утонут во мраке.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАРЕНЬ Джени – начинающая журналистка. Адриан – звезда французской футбольной команды. 1970 год, Париж. Она берет у него интервью, считая его высокомерным нахалом. Для всех Адриан сексуальный плейбой, которому все ни по чем. Но для Джени он становится самым лучшим парнем на свете.

Эйвери Килан. Офсайд, 18+

Фото: пресс-служба

Когда парень бросает меня прямо в день моего рождения, мне просто необходимо развеяться. Самоуверенный, остроумный и чертовски горячий хоккеист Чейз Картер — идеальный вариант для интрижки на одну ночь. А что самое главное, он — заклятый враг моего бывшего. План рушится, когда меня тошнит прямо на ботинки этой восходящей звезды хоккея. Уверена, после такого он и не посмотрит в мою сторону! Но после разгромного матча Чейз целует меня прямо на глазах у бывшего. Идеальная месть! Похоже, искры, возникшие между нами, самые настоящие, ведь за дерзкой внешностью хоккеиста скрывается заботливый и милый юноша. Однако есть одно "но": Чейз — последний парень, в которого мне стоило влюбляться, ведь все мои близкие его ненавидят. Я оказалась в самом центре ожесточенного соперничества, которое выходит далеко за пределы арены. Мне придется выбирать: остаться верной плану или послушать свое сердце?

Кэнди Стайнер. Письмо любви к тебе, 18+

Невероятно захватывающий, чувственный и эмоциональный роман Кэнди Стайнер!

Фото: пресс-служба

Я увидела Джейми первой. Но это было неважно. Потому что сначала он посмотрел на нее…Просто невероятно, как сердце начинает учащенно биться при одном взгляде на человека, которого ты когда-то любила…

И вот он снова стоит на моем пороге. Только на этот раз нет ни дождя, ни гнева, ни приглашения на свадьбу — только мы. Мой старый друг, способный утешить в любую минуту. Но чтобы правильно рассказать нашу с Джейми историю, нужно вернуться назад, к началу. К тому, как мы встретились в детстве, столкнувшись на велосипедах.

Это мое письмо любви к тебе, Джейми. Надеюсь, однажды ты его прочитаешь…

Сумейе Коч. Ветреный. Испытание любви (#2), 16+

Завершающая часть нашумевшей дилогии "Ветреный", легшей в основу культового турецкого телесериала и покорившей сердца читателей по всему миру! История любви, родившейся из мести!

Фото: пресс-служба

Миран очнулся в больнице рядом с возлюбленной. Казалось, их счастье ничто не сможет разрушить, ведь теперь они вместе и признались друг другу в чувствах. Но ревность Мирана и тайна Рейян становятся настоящим испытанием для их отношений. К тому же, родственники выступают против их союза. Они готовы прибегнуть к шантажу и обману, лишь бы разлучить влюбленных. Смогут ли герои сохранить любовь? Или их сказка завершится, так и не начавшись?

История любви двух противоположностей, неотвратимо тянущихся друг к другу! Остросюжетная мелодрама о чувствах, прощении и мести. Атмосферное внутреннее оформление с национальными турецкими элементами! Потрясающей красоты обложка и запечатанные форзацы!

Кэнди Стайнер. Нечестная игра, 18+

Фото: пресс-служба

Два билета на матч. Одна гениальная идея. Ноль заинтересованности в отношениях. План прост: совершенно незнакомый, горячий, желательно веселый и одинокий парень будет занимать одно из мест на стадионе на каждой игре сезона. А я займу место рядом с ним. Одна игра – одно заранее спланированное свидание. Мне не удалось придумать лучшего способа использовать билеты, которые я купила для бывшего. Я люблю действовать согласно плану, и моя задумка должна увенчаться успехом. Так я считала, пока в моей жизни не появился Зак. Самонадеянный, властный. И великолепный… Он меня бесит. Зак способен привлечь любую девушку, у которой бьется сердце, а мое ускоряется каждый раз, стоит ему заговорить. Но, как я уже сказала, я люблю строить планы — и не дам Заку их нарушить. Одна ночь. Одна игра. И вот, его время истекло. Зак может попытаться изменить правила, но правда такова: он не сможет победить, если будет играть нечестно.

Си Син. Целительница Цзюнь (#3), 18+

Третий том знаменитого китайского романа про юную госпожу Цзюнь Цзюлин от популярной писательницы Си Син в красивом оформление с вклейками и удлиненным нахзацем с клапаном.

Фото: пресс-служба

Цзюнь Чжэньчжэнь и Фан Чэнъюй перебираются в городок Жунань, чтобы скрыться от отравителей молодого господина Фана.

Вместе они укрылись в безопасном месте — старенькой лечебнице, перешедшей госпоже Цзюнь по наследству. Фан Чэнъюю нужно убежище, Цзюнь Чжэньчжэнь нужны ответы, а лучше места, чем "Зал Цзюлин", не найти. Успеет ли она отыскать то, что ищет, или злодеи доберутся до них раньше? Да еще таинственный дровосек из леса, как назло, обивает пороги и мешает девушке восстанавливать доброе имя лекарей семьи Цзюнь.

Погрузитесь в атмосферу Древнего провинциального Китая, пропитанного запахами солнца и божественных трав, вместе с героями новеллы. "Целительница Цзюнь" станет изюминкой домашней библиотеки. Придется по вкусу всем фанатам китайских новелл.

11 марта 2024, 00:01
Фото: Liz Gregg / moodboard / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Славянская богиня Лада: символ женственности и любви на все времена

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: Дни.ру

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