Почему мы боимся открыто говорить о своих чувствах? Как дать эмоциям выход?

Клинический психолог и действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Юлия Победова поделилась размышлениями о важности открытого выражения чувств и о том, как работать над разрешением внутренних конфликтов и травм, которые мешают быть искренними с собой и окружающими.

Люди боятся открыто выражать свои чувства из-за страха быть непонятыми, отвергнутыми или желания показаться лучше, чем есть на самом деле, в случае заниженной самооценки. Давайте разбираться, откуда это берется: все жизненные "сценарии" подсознательно "записывает" ребенок в детстве. Например, девочка в детстве расстроена тем, что ее игрушкой играют другие дети, заплакала и начала топать ногами, на что реакция взрослых была направлена на подавление чувств и эмоций ребёнка. Мама или другой значимый взрослый отреагировали: "Хорошие девочки так себя не ведут, с тобой никто не будет дружить, надо делиться". Во взрослой жизни женщина будет удивляться тому, что она постоянно свои чувства игнорирует, ставит чувства других на первое место, угождает, чтобы быть хорошей для всех, улыбается даже в случае несогласия, так как остаться одной очень страшно.

Юлия Победова. Фото: из личного архива

Важно понимать, взрослый несознательно травмирует ребенка; он лишь передает тот багаж знаний, который ему передали его родители, а им — их родители. Выйти из родового сценария самостоятельно крайне сложно, потому как срабатывают естественные защиты психики (вытеснение, отстранение, проекция, рационализация, замещение, отрицание и пр.), которые как раз и не дали сойти с ума в травмирующей ситуации, а наоборот, позволили выжить! Но сегодня вырастает взрослый, которому уже мало "просто" выжить; ему хочется жить хорошо и гармонично в первую очередь с самим собой. На сегодняшний день психологами наработан богатейший опыт, направленный на исцеление травмированной части личности.

Или же мальчик, ударившись больно, начинает плакать, а ему говорят: "Плачут только девочки, хватит нюни распускать, настоящие мужики так себя не ведут". Вырастает взрослый мужчина, который в случае боли не плачет, а подавляет свои эмоции, чтобы никто не подумал, что он слабый. Подавление слез — явление опасное для здоровья, так как слезы призваны на гормональном уровне высвободить организм от гормона стресса кортизола, и мы получаем взрослого мужчину с различного рода отклонениями по здоровью, напряжённого, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, как правило.

Как ни странно, на практике часто встречаются клиенты-женщины, которые не дают себе плакать, когда им грустно; а наоборот даже улыбаются, затрачивая огромное количество энергии на "сохранение лица", потому что также в детстве получили "запрет" на слезы. Взрослому непонятно было, почему плачет ребенок; скорее всего, в тот момент он сам провалился в свою травму, запрещая ребенку плакать, потому что если мой ребёнок плачет, то "я плохая мама" или "плохой папа", и вообще только слабые плачут, а ты у меня должен быть сильным (как я).

В этой ситуации важно оказать поддержку ребенку, дать возможность выплакаться, создать безопасное пространство; а это значит быть рядом, не вовлекаться эмоционально в процесс, посадить на ручки, обнять или взять за руку.

Таким образом, люди боятся выражать свои чувства из-за отсутствия поддержки!

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny



О своих чувствах важно говорить открыто, чтобы быть понятыми и услышанными. Накапливая в себе невыраженные чувства, человек серьёзно рискует своим здоровьем! Наше тело всегда реагирует на подавленные чувства; помогает справиться с внутренним конфликтом: ломаются ноги, чтобы не идти на нелюбимую работу; не поворачивается шея из-за постоянного потакания другим людям; образуется "межбровка" из-за боязни высказывать свои недовольства и несогласие; хронический ринит (не выплаканные слезы); плохое зрение (больно смотреть); ранний климакс у женщин (как способ не рожать больше детей); набор лишнего веса — список можно еще долго продолжать.

Выход эмоциям важно и нужно давать в первую очередь для здоровья и конечно комфортной жизни. Важно осознать, что наши чувства принадлежат только нам; поэтому справляться с ними необходимо за свой счёт, а не за счёт других. Это в наших силах!

Например, если я злюсь, то это не значит, что мне нужно на всех накричать и сделать так, чтобы всем было так же плохо, как и мне, это не выход. Если я злюсь на человека, то важно, во-первых, об этом сказать, обозначить, что конкретно мне не нравится, дать понять человеку, что со мной так нельзя, а также важно человеку дать возможность справиться с полученной информацией (не требуя ответа здесь и сейчас). Если ситуация повторяется, то целесообразнее всего ограничить общение, потому что человек не слышит и не идет на встречу.

Людей, которые не дают выход своим эмоциям, очень просто узнать: они очень активны, суетливы. Это происходит подсознательно (одна из стратегий выживания), человек в суматохе дней боится остановиться и почувствовать себя, страшно оказаться наедине со своими чувствами. Такие люди много работают, постоянно чем-то заняты. Как правило, им сложно пребывать в тишине; они для фона включают радио или телевизор. Хорошо таким людям помогают дыхательные практики (техника глубокий вдох — медленный выдох, не зажимая гортань и позволяя прозвучать), умеренная физическая нагрузка (йога), стихии всегда нам в помощь (воздух, вода, огонь, земля), которые способствуют замедлению, с тем чтобы почувствовать себя, понять, что со мной происходит, почему мне плохо, и как сделать так, чтобы было хорошо, позаботиться о себе.

К психологу, как правило, в России люди обращаются уже с конкретным симптомом, болезнью, когда уже просто нет сил на подавление своих чувств. И тогда начинается новая, очень интересная история по познанию себя истинного и отмене всех запретов и предписаний, полученных в детстве, с целью исцеления рода. Я смотрю на это философски: у каждого свое "дно", та точка невозврата, которую необходимо достичь, чтобы оттолкнуться и всплыть, но уже на новый, более качественный уровень жизни. Не стесняйтесь обращаться за помощью!