Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам

Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи

Гнезда из макарон с фаршем и сыром – отличный выбор для ужина в кругу семьи или даже для особенного случая. Ищете что-то новенькое для ужина, но хотите, чтобы это было и вкусно, и сытно? Попробуйте приготовить гнёзда из макарон с фаршем и сыром — оригинальное и в то же время простое блюдо, которое обязательно понравится всем членам вашей семьи.