Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам

Путешествуйте по миру кулинарии, не покидая своей кухни! Мы подготовили для вас увлекательный тест, где ваша задача — угадать иностранное блюдо, зная лишь его основные ингредиенты. Проверьте свои знания мировой кухни и, возможно, откроете для себя новые рецепты.
1. Кускус, овощи, баранина, специи
– A) Рататуй
– B) Паэлья
– C) Кускус
– D) Борщ
2. Черный рис, морепродукты, курица, кролик
– A) Ризотто
– B) Паэлья
– C) Суши
– D) Джамбалайя
3. Томаты, оливковое масло, чеснок, базилик, моцарелла
– A) Пицца Маргарита
– B) Брускетта
– C) Газпачо
– D) Капрезе
4. Фасоль, помидоры, перец чили, лук, мясной фарш
– A) Чили кон карне
– B) Буррито
– C) Тако
– D) Энчиладас
5. Лапша, свинина или курица, арахисовый соус, огурцы, кориандр
– A) Пад Тай
– B) Рамен
– C) Фо Бо
– D) Сом Там
6. Кедровые орешки, пармезан, базилик, оливковое масло, чеснок
– A) Песто
– B) Альфредо
– C) Карбонара
– D) Болоньезе
7. Кимчи, тофу, говядина, грибы, бульон
– A) Кимбап
– B) Кимчи чигэ
– C) Сукияки
– D) Рамен
8. Яблоки, сахар, корица, тесто
– A) Штрудель
– B) Тарт Татен
– C) Пирог "Шарлотка"
– D) Эклер
9. Анчоусы, оливки, каперсы, томатный соус, чеснок
– A) Путтанеска
– B) Маринара
– C) Неаполитанская пицца
– D) Рататуй
10. Молоко кокоса, креветки, лемонграсс, галангал, лаймовый сок
– A) Том Ям
– B) Том Кха Гай
– C) Массаман карри
– D) Пад Тай
Ответы:
1. C) Кускус – блюдо Североафриканской кухни.
2. B) Паэлья – традиционное испанское блюдо.
3. A) Пицца Маргарита – классика итальянской кухни.
4. A) Чили кон карне – популярное блюдо американской кухни южных штатов.
5. A) Пад Тай – известное блюдо тайской кухни.
6. A) Песто – традиционный итальянский соус.
7. B) Кимчи чигэ – популярное корейское блюдо.
8. A) Штрудель – известный австрийский десерт.
9. A) Путтанеска – соус для пасты в итальянской кухне.
10. A) Том Ям – острый тайский суп.