Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии

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Воскресенье 10 марта

19:18Тест: угадай иностранное блюдо по ингредиентам 17:35Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии 16:15Готовим гнезда из макарон с фаршем и сыром / Уютное блюдо для всей семьи 15:317 особенностей и традиций 11 марта 2024 года / Народные верования 14:45Тест: угадайте фильм с Анатолием Папановым по кадру 14:15Поверья о кошках / Как они отводят порчу и исцеляют / Шерстистые хранители домашнего очага 13:32Удивите домашним кремом-брюле / Пошаговый рецепт ИДЕАЛЬНОГО десерта 12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера 16:10Какие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги 15:33Начните день вкусно! Даем рецепт творожно-банановых оладий 15:01Угадай советский фильм по яркой фразе персонажа / Еще один ИНТЕРЕСНЫЙ тест по хитам СССР! 14:20Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех! 13:49Тест: угадай, в какой стране живет больше людей? | Ответ не так очевиден, как кажется 13:35Вот как выглядит повзрослевший сын Булановой! Какой красавец! 13:06Советы и запреты на мясопустную родительскую субботу / Что нельзя делать в этот день 12:21ПРОСТОЙ рецепт яблочного печенья / Для любителей ароматных и нежных десертов 11:59Вкусовое путешествие в прошлое: ТЕСТ по продуктам из детства / А помните ли вы... 11:32Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат? 11:07Орнелле Мути – 69: вечная красота и талант, покорившие Россию 10:24Вселенская родительская суббота: поминовение усопших 9 марта 2024 года 09:20Вы постоянно пересаливаете? Пора избавиться от этой привычки! Гастроэнтеролог предупреждает! 06:12Осознанность в воспитании детей: как прервать цикл копирования родительских ошибок 03:24Тест: хорошо ли вы разбираетесь в продуктах питания / Отличи правду от выдумки / 11 сложных вопросов 00:11Рецепты полезных блинов на Масленицу от нутрициолога / Отметь праздник необычно 19:04Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной 17:13Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру 16:07Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт 15:38Тест: Угадайте советских актрис по губам 14:12Рецепты на 8 марта: 3 самых популярных десерта из СССР 13:27Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность? 13:05Тест: как хорошо вы знаете мировые столицы 11:30Ксении Бородиной исполнился 41 год: как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть 10:55Нежнейшие тарталетки для праздничного стола/ Праздничный рецепт закуски за 10 минут 08:09Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ 06:04Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта 03:02Советы сельской ведуньи: 3 рецепта с использованием соли / Мощная защита от порчи 00:02ТЕСТ для настоящих гурманов / Отгадайте вкусную еду / Разыгрываем аппетит! 22:02Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии! 21:31Найден ключ к женскому сердцу / Секрет женской психологии раскрыт! / Узнай прямо сейчас
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Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии

Тест: угадай страну по ее соседям / С кем граничит..? / Сложный тест по географии
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Готовы ли вы отправиться в виртуальное путешествие и показать свои знания?

Любите ли вы путешествовать или просто мечтаете об этом, знание географии открывает дверь в мир, полный удивительных открытий и интересных фактов. Страны мира окружены своими уникальными соседями, и иногда эти соседства рассказывают увлекательные истории о культуре, истории и природе этих стран.

В этом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о странах мира, определяя их по перечисленным соседям. Это не только интересное испытание, но и отличная возможность узнать что-то новое о географическом положении различных государств.

10 марта 2024, 17:35
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для любителей кино: Угадайте популярный курорт СССР по кадру из фильма

Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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