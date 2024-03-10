Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10!

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Воскресенье 10 марта

12:53Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10! 12:34Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако? 11:50Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица 11:08Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10 10:247 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день 09:30Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР? 06:05Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста 03:17Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ! 00:02Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки! 21:3210 запретов на Масленицу / Что нельзя делать с 11 по 17 марта 2024 года 19:05Рецепт НАСТОЯЩЕГО домашнего майонеза / Пошаговый способ приготовления всего за 10 МИНУТ 17:03Тест: являетесь ли вы энергетическим вампиром? / Узнайте скрытые черты своего характера 16:10Какие действия привлекут богатство? / Денежные ритуалы на каждый день / Приметы на деньги 15:33Начните день вкусно! Даем рецепт творожно-банановых оладий 15:01Угадай советский фильм по яркой фразе персонажа / Еще один ИНТЕРЕСНЫЙ тест по хитам СССР! 14:20Готовим те самые пирожки с квашеной капустой | Рецепт, который порадует всех! 13:49Тест: угадай, в какой стране живет больше людей? | Ответ не так очевиден, как кажется 13:35Вот как выглядит повзрослевший сын Булановой! Какой красавец! 13:06Советы и запреты на мясопустную родительскую субботу / Что нельзя делать в этот день 12:21ПРОСТОЙ рецепт яблочного печенья / Для любителей ароматных и нежных десертов 11:59Вкусовое путешествие в прошлое: ТЕСТ по продуктам из детства / А помните ли вы... 11:32Ефремов может выйти на свободу уже весной 2024 года | Что говорит его бывший адвокат? 11:07Орнелле Мути – 69: вечная красота и талант, покорившие Россию 10:24Вселенская родительская суббота: поминовение усопших 9 марта 2024 года 09:20Вы постоянно пересаливаете? Пора избавиться от этой привычки! Гастроэнтеролог предупреждает! 06:12Осознанность в воспитании детей: как прервать цикл копирования родительских ошибок 03:24Тест: хорошо ли вы разбираетесь в продуктах питания / Отличи правду от выдумки / 11 сложных вопросов 00:11Рецепты полезных блинов на Масленицу от нутрициолога / Отметь праздник необычно 19:04Мегабыстрый рецепт на 20 минут / Горячие рулетики из лаваша с сыром и ветчиной 17:13Тест: узнайте фильм с Инной Чуриковой по кадру 16:07Насыпной пирог с яблоком и творогом / ИДЕАЛЬНОЕ блюдо для похода в гости / Рецепт 15:38Тест: Угадайте советских актрис по губам 14:12Рецепты на 8 марта: 3 самых популярных десерта из СССР 13:27Хирурги-гастарбайтеры: в чем опасность? 13:05Тест: как хорошо вы знаете мировые столицы 11:30Ксении Бородиной исполнился 41 год: как личные драмы помогли ведущей сказочно разбогатеть 10:55Нежнейшие тарталетки для праздничного стола/ Праздничный рецепт закуски за 10 минут 08:09Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ 06:04Угадайте актрису по кадру из советского кино / Тест к 8 марта 03:02Советы сельской ведуньи: 3 рецепта с использованием соли / Мощная защита от порчи 00:02ТЕСТ для настоящих гурманов / Отгадайте вкусную еду / Разыгрываем аппетит! 22:02Витаминная бомба! / Салат из свеклы с хреном / Рецепт для тонкой талии! 21:31Найден ключ к женскому сердцу / Секрет женской психологии раскрыт! / Узнай прямо сейчас 21:01Тест о жизни в Советском Союзе / А помните ли вы..? / Пройдет только настоящий гражданин СССР 20:41Слабосоленая красная рыба в домашних условиях за 25 минут / Лучший рецепт засолки! 20:21К вам спешит удача! / 8 признаков того, что скоро повезет 19:58Никто выпить бы не смог! Жуткий коктейль, который очень любил Миронов! Не смейте повторять! 19:34Весенние приметы на счастье / Как природа предсказывает нам удачу 19:15Этим рецептом голубцов Голубкина женила на себе Миронова / Как приготовить блюдо, от которого актер был без ума? 18:54Эти шедевры с Мироновым смотрят редко / А ты видел эти фильмы со звездой СССР?
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Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10!

Еще один ТЕСТ на знание слов русского языка / ПОЛИСЕМИЯ, ПАРОНИМ – это... / Набери 10 из 10!
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Представляем тест, который позволит вам погрузиться в мир загадочных и редко употребляемых слов.

Русский язык – это удивительный мир загадок и открытий. Он богат на слова, которые порой могут поставить в тупик даже самых искушенных любителей литературы и истории языка. Особенно это касается произведений 18-19 веков, где авторы часто использовали выражения и термины, которые могут быть незнакомы современному читателю.

Мы предлагаем вам проверить свои знания и узнать, насколько хорошо вы знакомы с богатством русского языка. Этот тест не только развлечет вас, но и позволит открыть для себя много нового и интересного. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении и докажите, что вы настоящий ценитель русского словесного искусства!

10 марта 2024, 12:53
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ОТГАДАЙТЕ ГОРОД СССР по кадру: НОВЫЙ ТЕСТ для рожденных в советское время

Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv
Фото: YouTube / @gtrftv

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Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако?
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Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица

Волшебство на кухне / Готовим блинный торт с вишней / Необычная Масленица
Блинный торт с вишней – это не просто десерт, это способ сделать жизнь немного слаще и ярче. Существует множество способов превратить обыденное воскресенье в праздник, и один из самых вкусных — приготовить блинный торт с вишней.

Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10

Тест: угадай популярные сериалы по заставке / Проверь свою внимательность! / Попробуй набрать 10 из 10
Приготовься вспомнить лучшие моменты и проверить, насколько внимательно ты следил за началом каждого эпизода. Каждый сериал имеет свою уникальную заставку, которая зачастую становится его визитной карточкой.

7 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день

7 народных примет и традиций на 10 марта | Что можно и нельзя делать в этот день
10 марта – это не просто дата в календаре, а особенный день, наполненный магией и возможностями для изменений к лучшему. Прислушиваясь к народным приметам и следуя традициям, можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. 10 марта в народном календаре занимает особое место, окруженное множеством верований и традиций.

Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР?

Тест: помните ли вы предметы быта времен СССР?
Ими уже давно никто не пользуется. Однако эти предметы напоминают нам о прекрасном времени, когда ничего не было и всего хватало. Предметы быта во времена СССР были довольно громоздкими, в чем-то, возможно, неудобными.

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