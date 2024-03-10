Боню уличили во лжи о ее доме за границей / О чем она умолчала? / Живет не в Монако?

Любопытные подробности касательно жилища Виктории Бони за границей появились в Сети.

После долгих месяцев странствий, связанные с пластической операцией в Америке и заработками в России, известная телеведущая и модель Виктория Боня наконец решила вернуться в ставшее ей родным Княжество Монако, но ее ждал неприятный сюрприз (нет, не только проблемы с продлением визы, которые на данный момент, по словам телезвезды, решены). Дело в апартаментах, которые она считала своим домом.

Как отмечает автор телеграм-канала "Светский хроник," жилье было выставлено на продажу за астрономическую сумму в 3,19 миллиона евро, что в пересчете составляет примерно 318 миллионов рублей. Этот факт стал известен благодаря тщательному сравнению фотографий из объявления о продаже с изображениями, опубликованными Викторией в социальных сетях. Несмотря на все уверения Виктории, что ее жилище находится в самом сердце Монако, правда оказалась где-то рядом, но не там.

Оказывается, апартаменты расположены не в Монако, как многие предполагали, а в крошечном городке Кап-Д'ай на юге Франции. Этот городок, население которого составляет всего около пяти тысяч человек, находится на границе с княжеством и всего в 15 минутах езды на автобусе от Монако. Таким образом, разница между заявленным и реальным местоположением составляет лишь четыре километра. В информационном пространстве такие небольшие неточности в деталях часто не воспринимаются как значительное вранье, иронизирует автор телеграм-канала "Светский хроник". Тем временем остается открытым вопрос о том, почему Виктория решила умолчать о реальном расположении своего жилья.

Теперь, когда дома для возвращения у Виктории, вероятно, нет, интересно, какие шаги она предпримет дальше. Будет ли она искать новое жилье в Монако или же ее путь лежит в другом направлении? Одно можно сказать точно: жизнь Виктории Бони полна неожиданностей и поворотов...