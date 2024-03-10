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Суббота 9 марта

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Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки!

Теперь ясно, как избавиться от бородавок / Народные методы / Вот что делали наши бабушки!
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Бородавка – очень неприятное кожное образование. Как его удалить народными средствами?

Народные рецепты и знахарство существовали задолго до официальной медицины. Многие способы передавались из поколения в поколение и помогали людям преодолевать разные недуги. Недаром эти знания хранили как зеницу ока! Вот такие простые методы помогают избавиться от бородавок.

ФИТОРЕЦЕПТЫ

Одним из эффективных средств наши бабушки считали частое смазывание бородавок растительным составом. Например, для этого использовали оранжевый сок травы или корней чистотела большого. Также применяли свежий млечный сок одуванчика лекарственного.

Еще один вариант для уничтожения бородавки — натирание свежим срезом яблока–антоновки в течение 20-30 дней подряд.

Отмечается, что подошвенные бородавки можно смазывать льняным маслом.

СТАРИННЫЙ СПОСОБ

Вот что делали наши бабушки. Попробуем и мы.

Шелковой ниткой над каждой бородавкой завязать узел. После этого нитку скатать в комочек и спрятать в половинку разрезанной картофелины, другой половинкой протереть уязвимый участок кожи. Половинку картофелины со спрятанным в ней комочком нитки выбросить в мусорную яму или закапать в сырую землю.

Народная молва гласит: когда картофелина сгниет, бородавки незаметно исчезнут.

10 марта 2024, 00:02
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Врач Цышкова объяснила, как отличить ОРВИ от гриппа

Врач Оксана Цышкова. Фото: пресс-служба
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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