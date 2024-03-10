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Воскресенье 10 марта

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Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ!

Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ!
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Рассыпчатое, ароматное и очень вкусное печенье на сливочном масле — прекрасный вариант выпечки из минимального количества ингредиентов.

Сегодня "Дни.ру" делятся рецептом наивкуснейшего печенья "Быстрое". Это долгоиграющая классика, которая никогда не выходит из кулинарной моды. Итак, приступим!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

  • Мука — 200 гр.;
  • Сливочное масло — 175 гр.;
  • Сахар — 50 гр.;
  • Ванилин.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ:

1. Начнем с теста. В большой миске смешайте муку с сахаром и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты;

2. Добавьте сливочное масло в миску. Можете использовать домашнее или магазинное, главное, чтобы оно было мягким;

3. Смешайте ингредиенты до однородной массы. Замесите плотное тесто;

4. Сформируйте из теста плотный "рулетик" и оберните его в пищевую пленку. Поместите в холодильник примерно на 30-40 минут, чтобы тесто немного застыло;

5. По истечению получаса достаньте тесто из холодильника и нарежьте его на тонкие кружочки или любые другие формы. Можете использовать формочки для печенья;

6. Разложите будущую выпечку на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой. Оставьте место между каждым печеньем, чтобы оно не слиплось в духовке;

7. Последний шаг — выпекание. Включите духовку, разогрейте ее до 180 градусов. Выпекайте печенье на противне в течение 10-15 минут.

8. Когда печенье будет готово, аккуратно достаньте его из духовки. Не забудьте дать ему остыть!

Насладитесь печеньем "Быстрое" в компании чашечки кофе или чая. Это отличный способ порадовать себя и своих близких лакомством, приготовленным собственными руками. Уверены, печенье "Быстрое" станет одним из ваших любимых десертов. Эта выпечка просто тает во рту! Приятного аппетита!

10 марта 2024, 03:17
Цех по производству печенья. Фото: Martin Schutt / dpa / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии

Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Фото: из личного архива Александра Амаранатхи и Нади Сок

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