Печенье "Быстрое" / Рецепт НАИВКУСНЕЙШЕГО десерта / ТАЕТ во РТУ!

Рассыпчатое, ароматное и очень вкусное печенье на сливочном масле — прекрасный вариант выпечки из минимального количества ингредиентов.

Сегодня "Дни.ру" делятся рецептом наивкуснейшего печенья "Быстрое". Это долгоиграющая классика, которая никогда не выходит из кулинарной моды. Итак, приступим!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Мука — 200 гр.;

Сливочное масло — 175 гр.;

Сахар — 50 гр.;

Ванилин.





ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ:

1. Начнем с теста. В большой миске смешайте муку с сахаром и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты;

2. Добавьте сливочное масло в миску. Можете использовать домашнее или магазинное, главное, чтобы оно было мягким;

3. Смешайте ингредиенты до однородной массы. Замесите плотное тесто;

4. Сформируйте из теста плотный "рулетик" и оберните его в пищевую пленку. Поместите в холодильник примерно на 30-40 минут, чтобы тесто немного застыло;

5. По истечению получаса достаньте тесто из холодильника и нарежьте его на тонкие кружочки или любые другие формы. Можете использовать формочки для печенья;

6. Разложите будущую выпечку на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой. Оставьте место между каждым печеньем, чтобы оно не слиплось в духовке;

7. Последний шаг — выпекание. Включите духовку, разогрейте ее до 180 градусов. Выпекайте печенье на противне в течение 10-15 минут.

8. Когда печенье будет готово, аккуратно достаньте его из духовки. Не забудьте дать ему остыть!

Насладитесь печеньем "Быстрое" в компании чашечки кофе или чая. Это отличный способ порадовать себя и своих близких лакомством, приготовленным собственными руками. Уверены, печенье "Быстрое" станет одним из ваших любимых десертов. Эта выпечка просто тает во рту! Приятного аппетита!