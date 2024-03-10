Выбираем одежду по типу фигуры: рекомендации стилиста

Какие вещи в гардеробе подходят идеально? Один из ключевых моментов при выборе одежды – учитывать особенности своей фигуры.



Каждая женщина уникальна, и грамотно составленный лук может сделать преимущества силуэта заметнее, а недостатки — скрыть. Стилист Shopping Live, Ольга Денега поделилась с "Дни.ру", каким фасонам стоит отдать предпочтение, чтобы всегда выглядеть неотразимо.

Яблоко

Женщины с формами типа "яблоко" часто имеют широкие плечи, полную грудь и талию, но довольно стройные бедра и ноги. Главная цель для этого типа форм — создать визуальный баланс и "собрать" силуэт более стройный вид. Отличный способ удлинить шею и сделать талию более стройной — носить блузки, топы и свитера с V-образным вырезом.

Можно также приобрести платья в кукольном стиле и юбки с басками — прилегающий верх и свободный низ помогут скрыть проблемные зоны в области талии, создавая более гармоничный силуэт. Еще один удачный вариант одежды — прямые брюки или юбки-мини, которые подчеркнут стройные ноги и сместят акцент в образе на преимущества фигуры. А вот брюк в обтяжку с завышенной талией и водолазок с высоким горлом лучше избегать — они подчеркивают массивность верхней части тела.

Груша

Фигура "груша" отличается небольшими плечами, тонкой талией, но объемными бедрами. Чтобы скорректировать пропорции, нужно выбирать одежду, которая позволит перенести внимание на верхнюю часть тела. К примеру, платья с расклешенным фасоном юбки скроют массивные бедра и создадут более воздушный силуэт, а джинсы со средней посадкой визуально удлиняют верхнюю часть тела, создавая баланс. Уместны будут также облегающие юбки длины миди — они подчеркнут соблазнительный изгиб, но не будут добавлять лишнего объема.

Откажитесь от чрезмерно облегающих брюк неполной длины на заниженной посадке, которые искажают пропорции тела. Лучше не выбирать и объемную верхнюю одежду, особенно, если она заканчивается на бедрах — это создаст дополнительную широкую линию в силуэте. Вещи А-силуэта лучше заменить на приталенные, чтобы выгодно выделить женственность линий, а одежду с горизонтальными полосами — на вертикальный принт или однотонные луки.

Песочные часы

Дамы, наделенные фигурой "песочные часы", могут похвастаться гармоничным соотношением верхней и нижней частей тела, а также ярко выраженной талией. Правильно подчеркнуть преимущества "песочных часов" помогут облегающие топы и лонгсливы и брюки на средней и высокой посадке — так вы сможете сохранить плавность изгибов. Еще один вариант одежды, которая будет подчеркивать элегантный силуэт — фасоны в стиле newlook с нарочито выделенной линией талии и контрастные вещи.

Но даже такой силуэт можно неудачно обыграть, поэтому выбирать одежду нужно осторожно. Не стоит надевать сверх меры широкие брюки и слишком плотные юбки — они непропорционально увеличивают зону бедер, а также длинные и объемные свитера и джемперы, которые создают визуальный перевес в сторону верхней части тела. Отказаться лучше и от чересчур объемных блузок, толстовок и футболок, которые скрывают привлекательные формы.

Прямоугольник

У женщин с фигурой "прямоугольник" нет ярко выраженной талии, а обхваты бедер и плеч примерно одинаковы. В таком случае с помощью одежды можно работать в двух направлениях: увеличивать объем плеч и бедер и сужать талию. Например, идеально подойдут для дам с этим типом силуэта топы и блузки с оголенными плечами или заметны декольте — они позволят акцентировать внимание на груди и зрительно уменьшить линию живота.

Актуальны для таких форм и брюки или юбки по фигуре с высокой посадкой — пояс одежды создаст горизонталь на талии, что сделает ее визуально более "собранной". Обратите внимание на платья с драпировкой, которая создаст дополнительный объем на бедрах, и приталенный крой, делающий фигуру более женственной.

От прямых силуэтов и низкой посадки, наоборот, стоит отказаться — так формы будут смотреться еще более ровными и искаженными. Это же относится к горизонтальным принтам и оверсайз крою — не лишайте себя возможности сделать изгибы тела более сексуальными.

Перевернутый треугольник

Данный тип фигуры можно охарактеризовать так: массивные плечи, тонкая талия, а также узкие бедра и стройные ноги. Внимание в одежде девушкам с подобными формами стоит уделить нижней части тела. Выбирайте пышные и "летящие" юбки — они помогут сбалансировать пропорции. Хороший вариант — открывать плечи в платьях или выбирать модели с V-образным вырезом, который визуально сузит верх фигуры. Чтобы усилить эффект, можно добавить к наряду туфли или сапоги на каблуке или платформе.

Высокое горло, акцентные плечи и широкие линии в гардеробе только добавят массивности груди, поэтому их лучше заменить на более простые варианты. Избегать стоит и надписей и узоров на блузках, рубашках, футболках — они будут привлекать лишнее внимание и делать пропорции негармоничными.