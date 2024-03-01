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Пятница 1 марта

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Конвертики с творогом – простой рецепт ИЗЫСКАННОГО блюда / Результат сразит наповал!

Конвертики с творогом – простой рецепт ИЗЫСКАННОГО блюда / Результат сразит наповал!
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Конвертики из лаваша с творогом – блюдо, которое сочетает в себе элементы русской и армянской кухни.

Простой способ приготовления невероятно вкусных и аппетитных конвертиков с творогом. Что может быть лучше, чем сочное и ароматное блюдо, приготовленное своими руками? Рецепт прост в исполнении, а результат сразит вас наповал!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • Лаваш — одна упаковка;
  • Творог — 600 гр.;
  • Любимая зелень (петрушка или укроп) — на ваше усмотрение;
  • Зеленый лук — один пучок;
  • Куриные яйца — 2 шт.;
  • Соль — на ваш вкус.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Сначала возьмите лаваш и аккуратно нарежьте его на полоски примерно 10–12 сантиметров. После этого приготовьте начинку для наших конвертиков. В большой миске смешайте творог с мелко нарезанной петрушкой или укропом, зеленым луком, яйцами и немного соли.

2. Возьмите один прямоугольник лаваша и выложите на него порцию начинки. Затем аккуратно сложите лаваш по диагонали, образуя треугольник. Приготовьте сковороду с разогретым маслом и аккуратно выложите на нее наши конвертики.

3. Жарьте лакомство на небольшом огне до золотистого цвета с обеих сторон. Блюдо должно стать хрустящим и ароматным. После этого аккуратно достаньте конвертики из сковороды и выложите на тарелку, предварительно обсушив их от излишков масла на бумажном полотенце.

4. Остается только наслаждаться невероятно вкусными и сочными конвертиками с творогом. Это блюдо идеально подойдет. в качестве закуски к чаю или для легкого перекуса. Приятного аппетита!

1 марта 2024, 18:44
Свежие куриные яйца в картонной упаковке. Фото: Michael Bihlmayer / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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