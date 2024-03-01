Конвертики с творогом – простой рецепт ИЗЫСКАННОГО блюда / Результат сразит наповал!

Конвертики из лаваша с творогом – блюдо, которое сочетает в себе элементы русской и армянской кухни.



Простой способ приготовления невероятно вкусных и аппетитных конвертиков с творогом. Что может быть лучше, чем сочное и ароматное блюдо, приготовленное своими руками? Рецепт прост в исполнении, а результат сразит вас наповал!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Лаваш — одна упаковка;

Творог — 600 гр.;

Любимая зелень (петрушка или укроп) — на ваше усмотрение;

Зеленый лук — один пучок;

Куриные яйца — 2 шт.;

Соль — на ваш вкус.





РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Сначала возьмите лаваш и аккуратно нарежьте его на полоски примерно 10–12 сантиметров. После этого приготовьте начинку для наших конвертиков. В большой миске смешайте творог с мелко нарезанной петрушкой или укропом, зеленым луком, яйцами и немного соли.

2. Возьмите один прямоугольник лаваша и выложите на него порцию начинки. Затем аккуратно сложите лаваш по диагонали, образуя треугольник. Приготовьте сковороду с разогретым маслом и аккуратно выложите на нее наши конвертики.

3. Жарьте лакомство на небольшом огне до золотистого цвета с обеих сторон. Блюдо должно стать хрустящим и ароматным. После этого аккуратно достаньте конвертики из сковороды и выложите на тарелку, предварительно обсушив их от излишков масла на бумажном полотенце.

4. Остается только наслаждаться невероятно вкусными и сочными конвертиками с творогом. Это блюдо идеально подойдет. в качестве закуски к чаю или для легкого перекуса. Приятного аппетита!

