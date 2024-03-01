"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой

В этой красивой талантливой девушке почти не узнать того ребенка, который пять лет назад потерял самое дорогое – маму. Юлии Началовой не стало слишком рано. Она скончалась совсем молодой в 38, оставив на своих родителей и бывшего мужа любимую дочь Веру..



Девочке тогда было всего 12. Вера была в Лондоне с одноклассниками. И до последнего думала, что мама скоро вернется, чтобы вместе смотреть мультфильмы, путешествовать, вместе выступать… Что последнее услышала Вера от мамы в тот роковой год? Какой путь она прошла после смерти мамы?



"Не бывает, что человек был в твоей жизни, а потом пропадает, даже если он умирает. Это моя мама. Я не считаю, что я без нее. У меня груда воспоминаний. Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь – это очень тяготит. Но мама незримо присутствует в моей жизни. Столько видео, столько фотографий, я могу по ним проследить всю нашу совместную жизнь. Мне многие говорят, что голос похож, внешне чем-то похожа. В этом и есть, как мне кажется, физическое продолжение человека", – заявила Вера Алдонина в программе "Эксклюзив" на Первом канале (в эфире 2 марта в 18.20).

Напомним, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Сердце исполнительницы не выдержало сильного абсцесса. Для миллионов россиян смерть артистки стала настоящим шоком. Сегодня ее идеально ухоженная могила – самая посещаемая на Троекуровском кладбище столицы.