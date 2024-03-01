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Пятница 1 марта

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Прежней Инстасамки больше не будет! Певица отменила тур по России, и вот почему / Что задумала Дарья Зотеева?

Прежней Инстасамки больше не будет! Певица отменила тур по России, и вот почему / Что задумала Дарья Зотеева?
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Певица Инстасамка отменила тур по России из-за жалоб активистов. По предварительным данным, мероприятия артистки переносятся ровно на год.

В ответ на критику со стороны активистов, обвиняющих певицу в неэтичности творчества, Инстасамка приняла решение о прекращении гастролей по стране. СМИ сообщают, что в ближайший год скандальная исполнительница собирается ограничить свои выступления площадками, куда будут допускаться посетители старше восемнадцати лет.

Прежней Инстасамки больше не будет, певица отменила тур по России, и вот почему. Со слов организаторов, сама артистка согласилась с решением об "отмене", имея в виду желание изменить образ и направить творчество на "зрелого" зрителя, что подразумевает отказ от спорных текстов и провокационной манеры представления.

Представитель артистки подчеркнул, что и формат шоу певицы претерпит изменения. В ближайшее время выступления будут ограничены ночными заведениями с возрастной пометкой 18+. Что задумала Дарья Зотеева? Сообщается, что в 2025 году планируется обновление творческого стиля со "взрослым" репертуаром и имиджем.

Напомним, что 26 февраля 2024 года появилась информация о том, что артистке выдвинули обвинения на сумму в 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. В интервью рэперша нелестно высказалась о психологах, назвав их деятельность мошенничеством и "скамом", утверждая, что большинство людей способны решать свои проблемы без посторонней помощи. По информации журналистов, финансовый психолог Ольга оскорбилась словами Инстасамки и решила подать на скандальную исполнительницу в суд. Однако, по словам представителя Дарьи Зотеевой, никаких исков против нее зарегистрировано не было.
1 марта 2024, 15:50
Инстасамка. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / @breakingmash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

К каким кумирам молодежи у родителей есть претензии

Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube / @_STENKA_
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