Гузееву застали с Харламовым в трусах / Стыдоба-то какая! / Они вместе?

Отношения между Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым долгое время были странными. Комик публично подшучивал над телеведущей, и она, впрочем, отвечала ему взаимностью.

В ноябре прошлого года в кинотеатрах нашей страны состоялась премьера комедийного фильма "Теща". Главные роли в фантастической картине о перевоплощениях исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов. По сюжету они являются тещей и зятем и, как в анекдотах, яростно друг друга недолюбливают. Ситуация выходит из под контроля, когда персонажи меняются телами.

После того как комедийный фильм "Теща" режиссера Аскара Узабаева вышел в прокат, отношения актеров стали значительно лучше. Гарик Харламов, отмечавший 28 февраля день своего рождения, даже получил от коллеги по цеху забавное послание к празднику.

Лариса обратилась к популярному комику на странице в своих социальных сетях. Вместо классической совместной фотографии и трогательных поздравлений Гузееву застали с Харламовым в трусах.

Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Фото: соцсети / @_larisa_guzeeva_

Ведущая романтической телепередачи "Давай поженимся!" в своем поздравлении отметила, что Гарик Харламов – чудесный человек. Лариса Гузеева пожелала комику вдохновения и любви. Звездный именинник, к слову, послание от коллеги решил не игнорировать и искренне ее поблагодарил.

Ранее "Дни.ру" уже писали, что 28 февраля Гарик Харламов праздновал свой день рождения. Звезде шоу "Comedy Club" исполнилось 43 года. Подробности о том, какой вклад внес комик в развитие отечественного юмора, можете прочитать по ссылке.