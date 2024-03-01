Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов

"Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь": исповедь взрослой дочери Началовой

В этой красивой талантливой девушке почти не узнать того ребенка, который пять лет назад потерял самое дорогое – маму. Юлии Началовой не стало слишком рано. Она скончалась совсем молодой в 38, оставив на своих родителей и бывшего мужа любимую дочь Веру.. Девочке тогда было всего 12.