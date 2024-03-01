Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов

Фразеологизм – это используемое в определенном языке устойчивое сочетание слов, имеющее целостный смысл. Оно является независимым от лексического значения единиц, из которых состоит. Многие фразеологизмы образовались много веков назад и передавались в неизменном виде. И сегодня некоторые крылатые выражения кажутся довольно странными. Но история их происхождения помогает понять настоящий смысл. Проверьте свои знания при помощи простого теста. Все эти выражения вы слышали, но точно ли понимали смысл?