Стала известна статистка по рождаемости в разных городах страны. "Дни.ру" поделились списком.

Появление на свет ребенка – это одно из самых радостных событий в жизни людей. Оно наполняет родителей и их близких чувством счастья, радости, любви и надежды. Этот момент становится началом новой главы в жизни семьи, наполняя ее светом, теплом и заботой. Обнародованы данные рождаемости среди городов России за февраль 2024 года.

Так, в Якутии за минувший месяц появилось на свет 831 ребенок. Среди них 421 девочка и 410 мальчиков. Самыми популярными именами среди сильной половины человечества стали Виктор, Александр, Захар, Егор и Дьулуур. А среди девочек Айыына, Алиса, Мия, Айаана.

Что касается Калуги, то там появилось на свет в феврале 282 малыша. Среди них 143 мальчики и 139 девочки. Чаще всего новоиспеченные родители давали имена Ксения, Валерия, Виктория, Артем, Михаил, Иван. Отмечается, что среди новорожденных есть две двойни.

Стоит отметить, что по статистке в прошлом году в России зафиксировали антирекорд по числу родившихся детей с 1990-х. В 2023 году в России появилось на свет 1,264 млн детей. По сравнению с 2022 годом спад числа родившихся в 2023 году составил 3 процента, по сравнению с 2021 годом — девять с половиной процента.

Ранее "Дни.ру" писали, что россиянкам не хватает денег на рождение ребенка,