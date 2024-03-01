Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Пятница 1 марта

14:53Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов 14:43Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты 13:16Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле 12:58Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака 12:52Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек 12:31Тест для идеальных женщин: ответьте на вопросы и узнайте, хорошая ли вы хозяйка / Наберете 10 из 10? 12:17Киселев достал компромат на SHAMAN? Скандал на "Золотом граммофоне" получил продолжение 12:01Подруга Киркорова назвала единственно возможный путь к спасению Хайдарова 11:26ВКУСНЫЙ ТЕСТ по советским фильмам! Вставьте слово в цитату про еду 11:15ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых 10:58Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку! 10:57Притча дня "Мама и сын". Читаем всей семьей! 10:31"У нас были сложные отношения": откровения Подольской о погибшем в аварии отце 10:09ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Совет астролога Володиной на 1 марта 09:55Заявившаяся на хоккей Кабаева поразила видом – матч завершился со счетом 3:2 09:47В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино 08:59Необычные народные приметы 1 марта покажут, какой будет весна 08:56Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь! 08:03Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов 06:07Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях 03:02САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ 00:07Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение 22:02Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт 21:45Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо 21:33Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины 20:54Ого! Парень ел морковь 30 дней, и вот что он заметил! Узнайте и вы! 20:39Зато честно! Вот как на самом деле Волочкова относится к мужчинам без денег! Балерина призналась в любви к большому достоинству 20:05Ни в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 19:48Тест: являетесь ли вы суеверным человеком? 19:35Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь! 19:25Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно 19:10Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы 18:35ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным 17:50Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет 17:41Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть 17:34Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит 17:128 вещей, которым учит фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / От юмора к мудрости 17:09Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания! 16:57Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось? 16:26Тест для ценителей русской классики: угадайте название книги по первому предложению / Попробуй набрать 10 из 10! 16:09Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт 15:02Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27 14:54SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала 13:50Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих 13:37"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой 13:11АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников 11:46ЧУДО! На лечение спасенного пса по кличке Лис объявили сбор! / НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово 11:28Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой 11:27МАМА БЫЛА ПРАВА! Вот как сделать КАКАО со вкусом детства // ЛИХИЕ 90-е РУЛЯТ 10:27Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты

Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты
79

Отар Кушанашвили заявил, что Лолита Милявская является очень близким для него человеком.

Очередной выпуск программы "КАКАВО?!" скандально известный журналист Отар Кушанашвили начал с сообщения о трагедии Лолиты Милявской. Ведущий подчеркнул, что певица является очень близким для него человеком.

"Не когда-о давно, а совсем недавно Лолита Милявская была воплощением гордости, суверенности..." –

подчеркнул Отар Кушанашвили и продолжил трогательный монолог, посвященный артистке. Он коснулся темы отмены звезды после ее участия в "голой" вечеринке.

Напомним, посетители вульгарного шабаша Насти Ивлеевой попали под волну народного гнева и последующие санкции. Однако, к примеру, Филипп Киркоров вернулся на телевидение, а Лолита Милявская до сих не может выйти на сцену.

С поклонниками певица общается через социальные сети, записывая ролики о домашних заботах и работе на грядке. Отар Кушанашвили назвал эти видео обманом, отметив, что певица не находится в гармонии.

Однако трагедия певицы заключается в том, что "все те, кому она посвятила жизнь, отвернулись от нее". Ведущий программы "КАКАВО?!" уверен, что от Лолиты Милявской, которая больше не слышит аплодисментов, осталась лишь "бледная тень".

"Лолиты Милявской больше нет", – заявил Отар Кушанашвили, пожелав ей долгих лет жизни.

1 марта 2024, 14:43
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

СТЫДНО – когда ВИДНО? Вот КАКИЕ звезды торчат под каблуком у моды

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Зверев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Гоген Солнцев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

"Раны были серьезными": Лолите понадобилась медицинская помощь

Что с ней стало? Изнеможенный вид Лолиты вызвал оторопь – фото без ретуши
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов

Тест: знаете ли вы настоящее значение русских фразеологизмов
Афоризмы обогащают нашу речь, делают ее образной и яркой. Но знаете ли вы их значение? Фразеологизм – это используемое в определенном языке устойчивое сочетание слов, имеющее целостный смысл.

Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды

Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды
Московская неделя моды стартует с грандиозного гала-показа российских дизайнеров на международной выставке-форуме "Россия". Вторая Московская неделя моды открывается масштабно и громко.

Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле

Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле
По секрету всему свету. Рассказала всем подругам и теперь делюсь с вами. Надеюсь, поможет вовремя отложить утюг. Даже обыденная задача глажения связана с положением планет на небе.

Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака

Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака
У каждого человека есть своя предрасположенность к различным вредным привычками. "Дни.ру" поделились гороскопом привычек для водных знаков зодиака. Каждый знак зодиака уникален по своему.

Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек

Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек
Котикам, как и людям, жизненно необходим спорт. Причины, почему хвостатым тоже стоит заняться физкультурой, схожи с нашими. Сбросить вес, улучшить выносливость, ну и далее по списку. Домашние кошки не могут резвиться на воле, поэтому спорт им особенно нужен.

Выбор читателей

29/02ЧтвМощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря 29/02ЧтвНи в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 28/02СрдТест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 29/02ЧтвЕсли сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания! 28/02СрдЧему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной 29/02ЧтвУмерла Дарья Гончарова: какие фильмы прославили актрису