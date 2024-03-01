Кушанашвили сообщил о трагедии Лолиты

Отар Кушанашвили заявил, что Лолита Милявская является очень близким для него человеком.

Очередной выпуск программы "КАКАВО?!" скандально известный журналист Отар Кушанашвили начал с сообщения о трагедии Лолиты Милявской. Ведущий подчеркнул, что певица является очень близким для него человеком.

"Не когда-о давно, а совсем недавно Лолита Милявская была воплощением гордости, суверенности..." –

подчеркнул Отар Кушанашвили и продолжил трогательный монолог, посвященный артистке. Он коснулся темы отмены звезды после ее участия в "голой" вечеринке.

Напомним, посетители вульгарного шабаша Насти Ивлеевой попали под волну народного гнева и последующие санкции. Однако, к примеру, Филипп Киркоров вернулся на телевидение, а Лолита Милявская до сих не может выйти на сцену.

С поклонниками певица общается через социальные сети, записывая ролики о домашних заботах и работе на грядке. Отар Кушанашвили назвал эти видео обманом, отметив, что певица не находится в гармонии.

Однако трагедия певицы заключается в том, что "все те, кому она посвятила жизнь, отвернулись от нее". Ведущий программы "КАКАВО?!" уверен, что от Лолиты Милявской, которая больше не слышит аплодисментов, осталась лишь "бледная тень".

"Лолиты Милявской больше нет", – заявил Отар Кушанашвили, пожелав ей долгих лет жизни.