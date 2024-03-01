Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек

Котикам, как и людям, жизненно необходим спорт. Причины, почему хвостатым тоже стоит заняться физкультурой, схожи с нашими. Сбросить вес, улучшить выносливость, ну и далее по списку.

Домашние кошки не могут резвиться на воле, поэтому спорт им особенно нужен. Крайне важно повышать активность пушистика хотя бы в домашних условиях.

Редакция "Дни.ру" собрала для владельцев усатых и хвостатых советы, как сделать зарядку с питомцем. Кстати, 1 марта по всему миру неофициально отмечается День кошек. Устройте своему пушистику настоящий праздник.

1. Включайтесь в игру

Вы по-любому замечали, что кошки любят носиться по квартире, снося своим хвостом все вокруг. Не спешите ругать за это питомца. Лучше включитесь в эту четвероногую игру. Так, кстати, вы и сами неплохо взбодритесь.

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2. Приобретите для кошки спортивный уголок

Не стоит пренебрегать различными лазалками для пушистиков. Приобретите и для своего хвостатого такую игрушку. В качестве дополнительной мотивации к спорту натрите ее кошачьей мятой. Так ваш питомец днем будет бегать вверх-вниз, а ночью спать.

3. Заведите друга для кошки

Конечно, для того чтобы ваш котик был активен, лучше приобрести ему четвероногого друга. Вместе они точно не заскучают, и вы больше времени сможете уделять себе.

Однако не все располагают этой возможностью. В таком случае можно купить для кошки заводную игрушку. Ваш питомец будет носиться за "добычей" часами.