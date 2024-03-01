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Пятница 1 марта

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Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды

Тимати примет участие в гала-показе российских дизайнеров на открытии Московской недели моды
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Московская неделя моды стартует с грандиозного гала-показа российских дизайнеров на международной выставке-форуме "Россия".

Вторая Московская неделя моды открывается масштабно и громко. МНМ – крупнейшее модное мероприятие, которое впечатлит гостей не только дефиле и презентациями новых коллекций отечественных и иностранных участников, но и другими интересными активностями – фестивалями короткометражных фильмов о моде, лекциями об истории моды, открытыми обсуждениями актуальных тенденций.

Самые яркие коллекции отечественных брендов из Москвы, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов России будут представлены в первый день Московской недели моды. Более 25 российских марок, среди которых WRUSH (ВРУШ), Yulia Skalatskaya, GVALT, Шидэ Найданова, OVA Collection, Модный Дом KOGEL, начнут модный марафон, который продлится с 1 по 8 марта в лучших локациях Москвы. Гала-показ пройдет под хиты Тимати, который добавит открытию Московской недели моды еще больше драйва и ярких эмоций.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта сразу на двух площадках: в Центральном выставочном зале "Манеж" и на выставке "Россия" на ВДНХ. На участие в Московской неделе моды поступило более 1000 заявок от дизайнеров из 72 регионов России. Всего ожидается более 120 модных показов как уже известных, так и начинающих брендов. В расписании – показы Сергея Ефремова, Сергея Сысоева, Юлии Далакян, Гапанович, Лены Карнауховой и презентации Алены Ахмадуллиной, Евгении Линович, Светланы Родиной и Рубан.

Москва, как самый большой город Европы, даст возможность показать себя брендам не только из разных уголков России, но и со всего мира. Помимо отечественных дизайнеров в Неделе моды примут участие дизайнеры из других стран: Бразилии (AO Brand), ЮАР (Boys of Soweto, DOPE store), Индонезии (IRMASARI JOEDAWINATA).

Фото: пресс-служба Московской недели моды

В рамках Московской недели моды Россию представят дизайнеры из 40 различных регионов, демонстрируя таким образом все культурное многообразие нашей страны. Так, "Скромная мода", вдохновленная мусульманскими традициями, будет продемонстрирована двумя дизайнерскими брендами из Дагестана – ZUHAT и MEASURE.

Также будут представлены и аутентичные бренды, в коллекциях которых используются исключительно натуральные ткани. Участниками недели моды также станут бренды, отсылающие к современной поп-культуре. На маркете МНМ, который будет проходить 2-7 марта в "Манеже" каждый сможет найти одежду, обувь и аксессуары, которые будут ему по душе. Вход свободный, но нужно будет зарегистрироваться на сайте недели моды.

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды является одним из крупнейших и наиболее значимых событий в мировой индустрии моды, которое впечатляет своим межкультурным и географическим размахом. Это мероприятие предоставляет талантливым дизайнерам отличные возможности для профессионального роста и расширения бизнеса, а посетители могут открыть для себя новые, интересные отечественные бренды.

1 марта 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Московской недели моды
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Кайли Дженнер: Фото: Ik Aldama / Ik Aldama / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: Mayer/face to face / Mayer / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: AdMedia / AdMedia / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: AUG/face to face / AUG/face to face / www.globallookpress.com

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