Тест для идеальных женщин: ответьте на вопросы и узнайте, хорошая ли вы хозяйка / Наберете 10 из 10?

Принято считать, что кухня – женское царство. Давайте проверим, насколько это утверждение верно. Предлагаем пройти небольшой тест и узнать, хороши ли вы в кулинарии.

Взять в Сети рецепт и приготовить вкусный ужин – не всегда простая задача. Искусство кулинарии таит в себе множество хитростей и тонкостей. О некоторых из них не слышали даже опытные хозяйки.

Редакция "Дни.ру" предлагает читателям пройти небольшой тест и узнать, знакомы ли вы с секретами из мира готовки. Давайте узнаем, насколько вы хороши в кулинарии. Выбирайте одно утверждение из трех предложенных, а после переходите в конец статьи. Там спрятаны верные ответы.

1. Сколько нужно варить яйцо всмятку?

а. 3-5 минут

б. 6-8 минут

в. 15 минут

2. Что такое кокотница?

а. инструмент для измельчения трав и специй

б. посуда для подачи жульена

в. посуда для хранения сливочного масла

3. Что нужно сделать, чтобы картофель быстрее сварился?

а. поместить картофель в холодную воду

б. поместить картофель в кипящую воду

в. просто варить на максимальном огне

4. Нужно ли мыть свинину перед приготовлением?

а. конечно, да

б. только для приготовления супа

в. нет, не нужно

5. Что такое аль-денте?

а. слегка недоваренные макароны или овощи

б. покрытие десерта шоколадом

в. переваренная крупа

6. В каких пропорциях правильно варить гречку?

а. 1 стакан воды на 2 стакана гречки

б. 1 стакан воды на 1 стакан гречки

в. 2 стакана воды на 1 стакан гречки

7. Нужно ли промывать макароны после варки?

а. нет

б. скорее да, чем нет

в. обязательно да

8. Что такое ганаш?

а. смесь шоколада и сливок

б. тушеные в сливочном соусе овощи

в. заменитель желатина

9. Как сварить прозрачный куриный бульон?

а. посолить, когда он закипит

б. бросить в кипящий бульон кусочек льда

в. положить курицу в холодную воду, а после добавить морковь и лук

10. Что такое рамекин?

а. сковорода для приготовления вока

б. керамическая или фарфоровая чашка для приготовления суфле или крем-брюле

в. тонкая лопатка для распределения крема по коржам

Фото: Freepik.com

Правильные ответы: 1-а, 2-б, 3-б, 4-в, 5-а, 6-в, 7-а, 8-а, 9-в, 10-б