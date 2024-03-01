Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака

У каждого человека есть своя предрасположенность к различным вредным привычками. "Дни.ру" поделились гороскопом привычек для водных знаков зодиака.

Каждый знак зодиака уникален по своему. У каждого человека есть определенный набор характеристик, которые присущи их зодиакальному поясу. Кроме положительных качеств у них могут быть и негативные черты. "Дни.ру" поделились гороскопом дурных привычек для водных знаков зодиака.

Рак (21 июня – 22 июля)

Отношению к алкоголю: астрологи рекомендуют постараться переработать чрезмерное желание и ни в коем случае не давать своим слабостям брать верх над вами. Внимательно следите за своими наклонностями.

Отношение к сигаретам: вам может казаться, что жизнь без никотина невозможна. Однако это не так. У вас есть сила воли, а значит вы сможете справиться и без них.

Отношение к сладостям: зачастую вы ведетесь на удочку своих прихотей. Прежде чем удариться в безудержное поедание сладостей, подумайте. Ведь жизнь полна и других удовольствий.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Отношение к алкоголю: вы можете часто переживать и быть склонными к стрессу. В такие моменты вы склонны к употреблению спиртного. Постарайтесь проконтролировать этот момент.

Отношение к курению: вы привыкли свои переживания переживать при помощи сигарет. Астрологи рекомендуют взять себя в руки и заставьте организм отказаться от пагубной привычки.

Отношение к сладостям: вместе употребления сладкого добавьте в свой рацион полезные продукты. Например, его модно заменить фруктами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Отношения к алкоголю: вы люди творческой натуры и ваше настроение часто зависит от внешних факторов. Однако старайтесь контролировать себя и не пытайтесь заглушить стресс алкоголем.

Отношение к курению: не поддавайтесь чужому влиянию, сделайте шаг в сторону бестабачного мира.

Отношению к сладостям: из-за своей распущенности вы можете иногда переедать сладкое. Астрологи рекомендуют контролировать свой рацион.