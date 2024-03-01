Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку!

Шоколадная колбаса тингинис многим знакома еще с детства. Приготовить это вкуснейшее лакомство сможет любая хозяйка.

Тингинис – шоколадная колбаса родом из стран Балтии. В переводе с литовского языка это замысловатое словечко означает "лентяй". Оно и понятно, ведь для приготовления данного лакомства не нужно прикладывать много усилий. Кстати, посуду мыть тоже не придется.

Редакция "Дни.ру" нашла в кулинарной книге времен СССР простой рецепт этого угощения к чаю. Делимся им и с вами. Скорее сохраняйте себе!

Шоколадная колбаса тингинис готовится из следующих ингридиентов:

500 г. песочного печенья

380 г. сгущенного молока

180 г. мягкого сливочного масла (чем жирнее, тем лучше)

30 г. порошка какао

Фото: Freepik.com

Шоколадная колбаса тингинис – простой способ приготовления:

1. Поместите песочное печенье в одноразовый полиэтиленовый пакет. Возьмите скалку и аккуратно его раскрошите. У вас должны получиться мелкие крошки размером не более 5 мм.

2. В полученную массу добавьте размягченное сливочное масло. Хорошо все перемешайте прямо в пакете. Далее добавьте к содержимому порошок какао и сгущенное молоко. Снова перемешайте.

3. Из получившегося теста сформируйте колбаски. Оберните каждую из них пищевой пленкой. Уберите десерт на ночь в холодильник или до полного застывания в морозилку.

Шоколадная колбаса тингинис готова. Приятного вам чаепития!