Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле

По секрету всему свету. Рассказала всем подругам и теперь делюсь с вами. Надеюсь, поможет вовремя отложить утюг.

Даже обыденная задача глажения связана с положением планет на небе. Итоги и качество нашего труда зависят не только от навыков и предпочтений, но и от фазы Луны. Рекомендации специалистов в области астрологии это подтверждают.

1. При сушке белья на растущей Луне уделяйте особое внимание его развешиванию. Избегайте образования складок и заломов от прищепок.

Хотя это может занять больше времени, вы сэкономите его при глажении. Белье, высушенное при растущей Луне, обычно требует больше усилий для разглаживания, чем высушенное при убывающей.

2. Никогда, ни при каких условиях не гладьте черные и шелковые вещи с лицевой стороны.