Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле

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Пятница 1 марта

13:16Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле 12:58Рыбы – не поддавайтесь, Скорпионы – меняйтесь: Гороскоп дурных привычек для водных знаков зодиака 12:52Кошку в руки и бегом! Делаем зарядку для хорошего настроения в День кошек 12:31Тест для идеальных женщин: ответьте на вопросы и узнайте, хорошая ли вы хозяйка / Наберете 10 из 10? 12:17Киселев достал компромат на SHAMAN? Скандал на "Золотом граммофоне" получил продолжение 12:01Подруга Киркорова назвала единственно возможный путь к спасению Хайдарова 11:26ВКУСНЫЙ ТЕСТ по советским фильмам! Вставьте слово в цитату про еду 11:15ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых 10:58Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку! 10:57Притча дня "Мама и сын". Читаем всей семьей! 10:31"У нас были сложные отношения": откровения Подольской о погибшем в аварии отце 10:09ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ! Совет астролога Володиной на 1 марта 09:55Заявившаяся на хоккей Кабаева поразила видом – матч завершился со счетом 3:2 09:47В каком фильме звучит эта песня? Тест для любителей советского кино 08:59Необычные народные приметы 1 марта покажут, какой будет весна 08:56Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь! 08:03Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов 06:07Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях 03:02САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ 00:07Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение 22:02Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт 21:45Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо 21:33Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины 20:54Ого! Парень ел морковь 30 дней, и вот что он заметил! Узнайте и вы! 20:39Зато честно! Вот как на самом деле Волочкова относится к мужчинам без денег! Балерина призналась в любви к большому достоинству 20:05Ни в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 19:48Тест: являетесь ли вы суеверным человеком? 19:35Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь! 19:25Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно 19:10Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы 18:35ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным 17:50Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет 17:41Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть 17:34Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит 17:128 вещей, которым учит фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / От юмора к мудрости 17:09Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания! 16:57Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось? 16:26Тест для ценителей русской классики: угадайте название книги по первому предложению / Попробуй набрать 10 из 10! 16:09Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт 15:02Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27 14:54SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала 13:50Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих 13:37"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой 13:11АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников 11:46ЧУДО! На лечение спасенного пса по кличке Лис объявили сбор! / НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово 11:28Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой 11:27МАМА БЫЛА ПРАВА! Вот как сделать КАКАО со вкусом детства // ЛИХИЕ 90-е РУЛЯТ 10:27Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета 09:50Тест для фанатов сериала "Бригада" – 10 интересных вопросов 08:10Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март
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Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле

Батюшки! Дожила до 50 и не знала! Вот как надо гладить белье на самом деле
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По секрету всему свету. Рассказала всем подругам и теперь делюсь с вами. Надеюсь, поможет вовремя отложить утюг.

Даже обыденная задача глажения связана с положением планет на небе. Итоги и качество нашего труда зависят не только от навыков и предпочтений, но и от фазы Луны. Рекомендации специалистов в области астрологии это подтверждают.

1. При сушке белья на растущей Луне уделяйте особое внимание его развешиванию. Избегайте образования складок и заломов от прищепок.

Хотя это может занять больше времени, вы сэкономите его при глажении. Белье, высушенное при растущей Луне, обычно требует больше усилий для разглаживания, чем высушенное при убывающей.

2. Никогда, ни при каких условиях не гладьте черные и шелковые вещи с лицевой стороны.

Многим знакома проблема появления блестящих разводов на черной одежде после глажения, особенно на швах. Астрологи рекомендуют: для оптимальных результатов выверните их на изнаночную сторону еще до стирки.

1 марта 2024, 13:16
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