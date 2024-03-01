ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых

Многие всю жизнь работают на нелюбимой работе. Однако никогда не поздно что-то изменить. Определите вашу профессию по гороскопу при помощи теста.

Процесс выбора профессии зачастую является долгим и требует терпения и самоанализа. Чтобы найти работу, которая вас по-настоящему удовлетворяет, стоит провести исследование рынка труда, проанализировать свои интересы, навыки и ценности. А также можно пройти тест, который позволяет определить вашу профессию по гороскопу.

Что показывает взаимодействие Венеры с Сатурном или Ураном?

1. Вы прирожденный художник

2. Вы прирожденный повар

3. Вы прирожденный строитель

Какие планеты определяют способность к танцу?

1. Сатурн и Марс

2. Марс и Венера

3. Плутон и Нептун

Если у вас "король аспектов" Нептун, то вы?

1. Обладаете прекрасными вокальными данными

2. Обладаете невероятной харизмой и можете найти язык со. всеми

3. Обладаете экстрасенсорными способностями

Какие планеты определяют предрасположенность к точным наукам?

1. Венера в Рыбах

2. Марс-Нептун в Скорпионе

3. Меркурий-Сатурн в Овне

Какие планеты важны для тех, кто хочет стать астрологом?

1. Уран, Луна и Меркурий

2. Меркурий, Луна и Нептун

3. Венера, Нептун и Плутон

Правильные ответы

Вопрос номером 1 – ответ под номером 1 . Взаимодействие Венеры с Сатурном или Ураном говорит о том, что вы прирожденный художник. Обычно исключений из этого правила очень мало.

Вопрос номер 2 – ответ под номером 2. Есть две планеты, которые определяют способности к танцу – это Марс и Венера. Венера должна быть в аспекте с Марсом.

Вопрос номер 3 – ответ под номером 1. Хорошо аспектированный Нептун ("король аспектов") говорит о том, что вы обладатель прекрасных вокальных данных.

Вопрос номер 4 – ответ под номером 3. Для математиков характерен аспект Меркурий-Сатурн и чаще всего у математиков Меркурий оказывается в знаке Овна.