ТЕСТ: отгадай профессию по гороскопу – 5 вопросов для самых-самых

Процесс выбора профессии зачастую является долгим и требует терпения и самоанализа. Чтобы найти работу, которая вас по-настоящему удовлетворяет, стоит провести исследование рынка труда, проанализировать свои интересы, навыки и ценности. А также можно пройти тест, который позволяет определить вашу профессию по гороскопу.
Что показывает взаимодействие Венеры с Сатурном или Ураном?
1. Вы прирожденный художник
2. Вы прирожденный повар
3. Вы прирожденный строитель
Какие планеты определяют способность к танцу?
1. Сатурн и Марс
2. Марс и Венера
3. Плутон и Нептун
Если у вас "король аспектов" Нептун, то вы?
1. Обладаете прекрасными вокальными данными
2. Обладаете невероятной харизмой и можете найти язык со. всеми
3. Обладаете экстрасенсорными способностями
Какие планеты определяют предрасположенность к точным наукам?
1. Венера в Рыбах
2. Марс-Нептун в Скорпионе
3. Меркурий-Сатурн в Овне
Какие планеты важны для тех, кто хочет стать астрологом?
1. Уран, Луна и Меркурий
2. Меркурий, Луна и Нептун
3. Венера, Нептун и Плутон
Правильные ответы
Вопрос номером 1 – ответ под номером 1. Взаимодействие Венеры с Сатурном или Ураном говорит о том, что вы прирожденный художник. Обычно исключений из этого правила очень мало.
Вопрос номер 2 – ответ под номером 2. Есть две планеты, которые определяют способности к танцу – это Марс и Венера. Венера должна быть в аспекте с Марсом.
Вопрос номер 3 – ответ под номером 1. Хорошо аспектированный Нептун ("король аспектов") говорит о том, что вы обладатель прекрасных вокальных данных.
Вопрос номер 4 – ответ под номером 3. Для математиков характерен аспект Меркурий-Сатурн и чаще всего у математиков Меркурий оказывается в знаке Овна.
Вопрос номер 5 – ответ под номером 1. Для астролога важны три планеты – Уран, Луна и Меркурий. А вот для профессиональных психологов – Меркурий, Луна и Нептун.