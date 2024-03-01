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Пятница 1 марта

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Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь!

Бисквит с вишней – простой рецепт АППЕТИТНОГО угощения к чаю! Ну просто пальчики оближешь!
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Многие предпочитают не связываться с выпечкой, считая ее чем-то невероятно сложным. Мы расскажем, как легко и просто можно приготовить бисквит с вишней. Ваши домашние точно оценят это ароматное лакомство!

Бисквит с вишней – отличный вариант для тех, кто хочет порадовать близких. От ароматного лакомства не останется ни крошки. Главное – строго следовать нашему рецепту.

Редакция "Дни.ру" делится с читателями простым способом приготовления аппетитного лакомства. Берите на заметку!

Чтобы приготовить бисквит с вишней, вам понадобится:

100 г. муки

6 куриных яиц

100 г. сахара

50 г. масла сливочного

Вишневое варенье (без косточек) или замороженная вишня

20 г. желатина

500 мл. сливок (чем жирнее, тем лучше)

100 г. арахиса

1/2 ч. л. пищевой соды (гашенной уксусом)

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Бисквит с вишней – способ приготовления:

1. Разотрите желтки с сахаром добела и добавьте к ним сливочное масло. Смешайте полученную массу с пшеничной мукой и гашенной уксусом содой. Взбейте в отдельной емкости белки в густую пену. Аккуратно переместите их в тесто.

2. Полученное тесто выложите в форму, смазанную маслом. Выпекайте в духовом шкафу 30 минут.

3. Распустите желатин. В отдельной таре сначала взбейте сливки до образования густой пены, а после добавьте к ним желатин. Пока масса "отдыхает" достаньте ягоды и подготовьте орехи. Их лучше всего измельчить в мелкую крошку.

4. Не вынимая бисквит из формы, промажьте его сливками и выложите вишню. Поставьте в холодильник на один час.

5. Бисквит из вишни готов. Перед подачей украсьте выпечку измельченными орехами. Приятного аппетита!

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
1 марта 2024, 08:56
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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