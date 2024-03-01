Насколько хорошо вы знаете географию России? Тест для настоящих патриотов

Чем знаменито озеро Байкал? Какая страна имеет саму протяженную границу с Россией? В каком городе сливаются реки Волга и Ока? Знаете ответы на эти вопросы? Тогда новый тест от "Дни.ру" – именно для вас!



Россия – самая большая по площади страна в мире, имеющая уникальную географию. Порой запомнить все интересные факты бывает сложно даже настоящим патриотам нашей страны. Готовы проверить свои знания? Тогда проходите новый тест от "Дни.ру".

Тест состоит из десяти индексных вопросов. На выбор дается четыре варианта ответа, но правильный – только один. Желаем удачи!





I. Какая страна располагается ближе к России?

A – США

B – Армения

C – Польша

D – Узбекистан





II. Чем знаменито озеро Байкал?

A – Самое большое в мире

B – Самое теплое в мире

C – Самое глубокое в мире

D – Самое соленое в мире

III. Какая река вытекает из Байкала?

A – Лена

B – Енисей

C – Амур

D – Ангара





IV. Какой регион России больше по площади?

A – Якутия

B – Хабаровский край

C – Бурятия

D – Сахалинская область





V. В каком городе сливаются реки Волга и Ока?

A – Тверь

B – Волгоград

C – Нижний Новгород

D – Казань

VI. Какой город не является "миллионником"?

A – Смоленск

B – Челябинск

C – Воронеж

D – Омск





VII. Площадь какой природной зоны в России больше?

A – Зона степей

B – Зона тайги

C – Зона смешанных лесов

D – Зона арктических пустынь





VIII. Какая страна имеет саму протяженную границу с Россией?

A – Монголия

B – Белоруссия

C – Финляндия

D – Казахстан





IX. Какой город находится южнее?

A – Краснодар

B – Ставрополь

C – Черкесск

D – Пятигорск





X. Чем знаменит мыс Челюскин?

A – Самая восточная континентальная точка России

B – Самая северная континентальная точка России

C – Самая холодная континентальная точка России

D – Самая высокая континентальная точка России

Правильные ответы на тест:

I. A – США

II.C – Самое глубокое в мире

III. D – Ангара

IV. A – Якутия

V. C – Нижний Новгород

VI. A – Смоленск

VII. B – Зона тайги

VIII. D – Казахстан

IX. D – Пятигорск

X. B – Самая северная континентальная точка России

Если вы успешно ответили на вопросы по географии, то советуем проверить знания по истории России. Вас ждет еще один крутой тест!