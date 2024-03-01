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Пятница 1 марта

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САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ

САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ
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Попробуйте пошаговый рецепт бутербродов, следуя пунктам 1, 2, 3, 4 и 5.

Если вы хотите перекусить, но у вас нет времени, не стоит отчаиваться! С моим проверенным рецептом вы сможете приготовить самые вкусные бутерброды из микроволновки всего за 5 МИНУТ!

ИНГРЕДИЕНТЫ

а) хлеб — 4 куска;
б) вареная колбаса — 100 гр.;
в) помидор — 1 шт.;
г) сыр твердый — 100 гр.;
д) майонез (или любой другой соус на ваше усмотрение).

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

1. Начнем с пункта а): беру 4 куска свежего хлеба. Одно из преимуществ этого рецепта заключается в том, что вы можете использовать любой хлеб, который вам нравится — пшеничный, ржаной или даже кукурузный
2. Пункт б): затем нарезаю вареную колбасу тонкими ломтиками. Можете выбрать любимую колбасу с необходимыми вам добавками;
3. Приступим к пункту в): разрезаю помидор на круглые ломтики. На время отложите овощ;
4. Пункт г): теперь самая важная часть — сыр. Выберите любимый сорт сыра, который хорошо плавится. Я рекомендую использовать твердый. Натрите 50 граммов сыра на терке;
5. Теперь пункт д): собираю бутерброд: смазываю хлеб майонезом, выкладываю колбасу, помидор и натертый сыр. Если вы любите приправы, можете добавить орегано, базилик или петрушку для аромата;
6. Отправьте бутерброды в микроволновку на 1-2 минуты на средней мощности, пока сыр не начнет плавиться.

Горячие бутерброды с удовольствием трескает вся семья! А эти простые ингредиенты: "а", "б", "в" , "г" и "д" найдутся в каждом холодильнике! Приятного аппетита!
1 марта 2024, 03:02
Бутерброды. Фото: Robert Michael / dpa / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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