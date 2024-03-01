Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Пятница 1 марта

06:07Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях 03:02САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ 00:07Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение 22:02Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт 21:45Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо 21:33Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины 20:54Ого! Парень ел морковь 30 дней, и вот что он заметил! Узнайте и вы! 20:39Зато честно! Вот как на самом деле Волочкова относится к мужчинам без денег! Балерина призналась в любви к большому достоинству 20:05Ни в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы 19:48Тест: являетесь ли вы суеверным человеком? 19:35Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь! 19:25Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно 19:10Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы 18:35ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным 17:50Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет 17:41Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть 17:34Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит 17:128 вещей, которым учит фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / От юмора к мудрости 17:09Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания! 16:57Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось? 16:26Тест для ценителей русской классики: угадайте название книги по первому предложению / Попробуй набрать 10 из 10! 16:09Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт 15:02Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27 14:54SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала 13:50Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих 13:37"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой 13:11АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников 11:46ЧУДО! На лечение спасенного пса по кличке Лис объявили сбор! / НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово 11:28Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой 11:27МАМА БЫЛА ПРАВА! Вот как сделать КАКАО со вкусом детства // ЛИХИЕ 90-е РУЛЯТ 10:27Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета 09:50Тест для фанатов сериала "Бригада" – 10 интересных вопросов 08:10Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март 07:48Как часто можно мыться / когда поход в душ опасен/ врач раскрыл правду 07:14Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы 06:01Мощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря 05:19Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины 05:17Как избавиться от храпа / четыре способа перестать храпеть /чем опасен храп 04:45Умерла Дарья Гончарова: какие фильмы прославили актрису 03:09Угадай футбольный клуб по логотипу / Тест пройдет только заядлый фанат! 02:59Тест для ранней диагностики деменции: пройди сам и проверь близких 22:10Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль 21:56Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва 21:39Тест: можете ли вы считаться истинным театралом? 21:19Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной 20:31Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя! 19:59Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд 19:24Эта книга изменит вашу жизнь! Измените сознание и начните все с чистого листа! 18:48Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента! 18:28Было или не было: тест по скандалам Филиппа Киркорова / Правда или вымысел?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях

Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях
57

В мире кино существует множество фильмов, загадочных и увлекательных. В Европе слава о них с каждым годом растет. Однако в станах бывшего СНГ спрос на символичное и кино постепенно падает.

Одним из интересных аспектов кинематографа является использование магии цифр в названиях фильмов. Это может быть 1, 3, 8, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 100 и так до бесконечности. Иногда эти числа могут скрывать замысел режиссера, а в отдельных случаях служат подсказкой для зрителя, который лежит перед экраном.

Сегодня "Дни.ру" представляют ТОП из шести фильмов, в названии которых зашифрованы числа. Самый ранний их них вышел в 1963 году, а самый поздний в 2013 году. Кроме того, советуем обратить внимание на картины, выпущенные в 1995, 2001, 2004 и 2013.

Первым фильмом в нашем списке является "Семь" (1995). В этом триллере сыграл в главной роли знаменитый Брэд Питт, а его партнером по съемочной площадке был Морган Фриман. Этот фильм вышел на экраны под режиссурой Дэвида Финчера. Страна производства – США. Главный герой ленты – детектив Сомерсет, который расследует серию убийств, связанных с семью смертными грехами. В названии фильма зашифровано число "7". Фильм "Семь" смотреть стоит любителям жанра триллера и детектива.

Вторым фильмом в списке является "8 ½" или "Восемь с половиной" (1963) – шедевр итальянского режиссера Федерико Феллини. В этой картине снялся Марчелло Мастроянни, который сыграл в роли специфического характера. Его персонаж — режиссер, попавший в творческий кризис. Этот фильм вышел на экраны и завоевал множество наград. Настоящая магия цифр в действии! Страна производства – Италия. В названии фильма зашифровано число "8". "Восемь с половиной" смотреть стоит любителям авторского кинематографа и старого кино 1963 года.

Третий фильм в списке – "Одиннадцать друзей Оушена" (2001), где главные роли исполнили Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и другие звезды Голливуда. Эту киноленту снял режиссер Стивен Содерберг. Страна производства – США. Главный герой кино – Дэнни Оушен, который планирует ограбление казино в Лас-Вегасе. В названии фильма зашифровано число "11". Редакция "Дни.ру" рекомендует не просто смотреть "Одиннадцать друзей Оушена", но и анализировать этот шедевр кинематографа! Смотреть стоит любителям боевиков и криминальных драм.

Четвертым фильмом в списке является "12 лет рабства" (2013). В этой драме сыграл в роли первого плана Чиветель Эджиофор, а режиссером выступил Стив Маккуин. Этот фильм вышел на экраны и получил множество наград, включая "Оскар" за лучший фильм. Страна производства – США. Главный герой кино – Соломон Нортап, который стал жертвой рабства в XIX веке. В названии фильма зашифровано число "12". Смотреть стоит любителям исторических драм. Понравится тем, кто давно не видел шедевры кинематографа.

Пятый фильм в списке – "13-й район" (2004). В этом боевике снялся Дэвид Белль, а режиссером стал Пьер Морель. Страна производства – Франция. Главный герой кино – Лео, который борется с преступностью в опасном районе Парижа. В названии фильма "Тринадцатый район" зашифровано число "13". Смотреть стоит любителям экшена и паркура. И не только в пятницу 13-го!

Шестым фильмом в списке является "15 минут славы" (2001). В этом триллере снялись Роберт Де Ниро и Эдвард Бернс, а режиссером выступил Джон Херцфелд. Страна производства – США. Главный герой кино "Пятнадцать минут славы" не один: в центре сюжета два убийцы, которые стремятся стать знаменитостями. В названии фильма зашифровано число "15". Он придется по вкусу любителям напряженных и психологических триллеров.

Это лишь небольшой перечень кинематографических работ. Каждая из этих шести картин содержит в названии число: "Семь", "Восемь с половиной", "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать лет рабства", "Тринадцатый район", "Пятнадцать минут славы".

Однако искушенному зрителю кино стоит обратиться к совершенно другим фильмам, где зашифрованы в названиях не числа, а географические пункты.

Каждая из этих шести картин содержит в названии город: "Полночь в Париже", "Осень в Нью-Йорке", "Кандагар", "Сталинград", "В городе Сочи темные ночи", "Зимний вечер в Гаграх".

1 марта 2024, 06:07
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 новинок аудиокниг на любой вкус

Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес

По теме

ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес

"Ловите нашу подборку": ТОП семейного кино от звезды сериала "Воронины"

САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ

САМЫЕ ВКУСНЫЕ бутерброды из микроволновки ЗА 5 МИНУТ: беру 4 куска хлеба, 50 граммов сыра... / ТРЕСКАЕТ ВСЯ СЕМЬЯ
Попробуйте пошаговый рецепт бутербродов, следуя пунктам 1, 2, 3, 4 и 5. Если вы хотите перекусить, но у вас нет времени, не стоит отчаиваться! С моим проверенным рецептом вы сможете приготовить самые вкусные бутерброды из микроволновки всего за 5 МИНУТ! ИНГРЕДИЕНТЫа) хлеб — 4 куска;б) вареная колбаса — 100 гр.

Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение

Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение
Алла Пугачева, Николай Басков, Михаил Боярский, Лариса Гузеева и другие звезды – в новом тесте от "Дни.ру". Российский шоу-бизнес таит в себе массу загадок, скандалов и невероятных историй.

Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт

Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт
Любители сыра, ликуйте. Делимся простым рецептом, как приготовить нежнейшие треугольники из двух видов этого продукта. Справится любой! Треугольники из сыра хороши тем, что их можно подавать к столу не только в те дни, когда захотелось вкусненького.

Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо

Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо
Эти рекомендации помогут вам сохранить внутреннюю гармонию и избежать стрессового состояния. Известный канадский писатель, тренер в области личностного роста Джон Кехо поделился простыми советами для снятия тревожности.

Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины

Чему не стоит учиться у героев фильма "Москва слезам не верит" | 5 главных ошибок персонажей кинокартины
Поступки из "Москва слезам не верит", которые не стоит повторять в реальной жизни. Фильм "Москва слезам не верит" (1979) является одной из самых любимых и значимых картин в истории советского кино.

Выбор читателей

28/02СрдТест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 28/02СрдТест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 28/02СрдОстался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 29/02ЧтвМощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря 28/02СрдВетер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 28/02СрдТест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые