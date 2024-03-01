Магия цифр: ТОП из шести фильмов с зашифрованными числами в названиях

В мире кино существует множество фильмов, загадочных и увлекательных. В Европе слава о них с каждым годом растет. Однако в станах бывшего СНГ спрос на символичное и кино постепенно падает.

Одним из интересных аспектов кинематографа является использование магии цифр в названиях фильмов. Это может быть 1, 3, 8, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 100 и так до бесконечности. Иногда эти числа могут скрывать замысел режиссера, а в отдельных случаях служат подсказкой для зрителя, который лежит перед экраном.

Сегодня "Дни.ру" представляют ТОП из шести фильмов, в названии которых зашифрованы числа. Самый ранний их них вышел в 1963 году, а самый поздний в 2013 году. Кроме того, советуем обратить внимание на картины, выпущенные в 1995, 2001, 2004 и 2013.

Первым фильмом в нашем списке является "Семь" (1995). В этом триллере сыграл в главной роли знаменитый Брэд Питт, а его партнером по съемочной площадке был Морган Фриман. Этот фильм вышел на экраны под режиссурой Дэвида Финчера. Страна производства – США. Главный герой ленты – детектив Сомерсет, который расследует серию убийств, связанных с семью смертными грехами. В названии фильма зашифровано число "7". Фильм "Семь" смотреть стоит любителям жанра триллера и детектива.

Вторым фильмом в списке является "8 ½" или "Восемь с половиной" (1963) – шедевр итальянского режиссера Федерико Феллини. В этой картине снялся Марчелло Мастроянни, который сыграл в роли специфического характера. Его персонаж — режиссер, попавший в творческий кризис. Этот фильм вышел на экраны и завоевал множество наград. Настоящая магия цифр в действии! Страна производства – Италия. В названии фильма зашифровано число "8". "Восемь с половиной" смотреть стоит любителям авторского кинематографа и старого кино 1963 года.

Третий фильм в списке – "Одиннадцать друзей Оушена" (2001) , где главные роли исполнили Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и другие звезды Голливуда. Эту киноленту снял режиссер Стивен Содерберг. Страна производства – США. Главный герой кино – Дэнни Оушен, который планирует ограбление казино в Лас-Вегасе. В названии фильма зашифровано число "11". Редакция "Дни.ру" рекомендует не просто смотреть "Одиннадцать друзей Оушена", но и анализировать этот шедевр кинематографа! Смотреть стоит любителям боевиков и криминальных драм.

Четвертым фильмом в списке является "12 лет рабства" (2013). В этой драме сыграл в роли первого плана Чиветель Эджиофор, а режиссером выступил Стив Маккуин. Этот фильм вышел на экраны и получил множество наград, включая "Оскар" за лучший фильм. Страна производства – США. Главный герой кино – Соломон Нортап, который стал жертвой рабства в XIX веке. В названии фильма зашифровано число "12". Смотреть стоит любителям исторических драм. Понравится тем, кто давно не видел шедевры кинематографа.

Пятый фильм в списке – "13-й район" (2004) . В этом боевике снялся Дэвид Белль, а режиссером стал Пьер Морель. Страна производства – Франция. Главный герой кино – Лео, который борется с преступностью в опасном районе Парижа. В названии фильма "Тринадцатый район" зашифровано число "13". Смотреть стоит любителям экшена и паркура. И не только в пятницу 13-го!

Ш естым фильмом в списке является "15 минут славы" (2001). В этом триллере снялись Роберт Де Ниро и Эдвард Бернс, а режиссером выступил Джон Херцфелд. Страна производства – США. Главный герой кино "Пятнадцать минут славы" не один: в центре сюжета два убийцы, которые стремятся стать знаменитостями. В названии фильма зашифровано число "15". Он придется по вкусу любителям напряженных и психологических триллеров.

Это лишь небольшой перечень кинематографических работ. Каждая из этих шести картин содержит в названии число: "Семь", "Восемь с половиной", "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать лет рабства", "Тринадцатый район", "Пятнадцать минут славы".

Однако искушенному зрителю кино стоит обратиться к совершенно другим фильмам, где зашифрованы в названиях не числа, а географические пункты.

Каждая из этих шести картин содержит в названии город: "Полночь в Париже", "Осень в Нью-Йорке", "Кандагар", "Сталинград", "В городе Сочи темные ночи", "Зимний вечер в Гаграх".