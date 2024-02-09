Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри

Анастасия Волочкова вспомнила, как Джим Керри признался ей в своих чувствах.



Российская артистка рассказала о встречах с актером Джимом Керри. Несмотря на искренние чувства, которые якобы возникли между ними, Анастасия и Джим поняли, что их отношениям не суждено было сложиться. Волочкова назвала причину отказа от романа с Керри.

Анастасия была связана с Россией и своей ролью в Большом театре, в то время как Джим не мог оставить свою карьеру в Голливуде. Напомним, что в тот период Волочкова находилась в отношениях с известным предпринимателем Сулейманом Керимовым, что стало одной из причин, по которой она не дала шанс на развитие романа с американским актером. В итоге, каждый остался верен своей стране и профессии.

Балерина вспоминает, что их связь с Керри не прекратилась даже после того, как она рассталась с Сулейманом. Во время гастролей Большого театра в американском штате Вейл она вновь встретилась с Джимом, что положило начало их романтическим отношениям. В то время комедийный актер сделал подарок ее дочери на день рождения – большую коробку кукол.









Однако со временем их общение прекратилось из-за новой возлюбленной Керри. Тем не менее артистка упомянула, что поддерживает контакт с продюсером Бобом ван Ронкелем, и благодаря ему у нее всегда есть возможность связаться с Керри при необходимости.





Балерина поделилась своими переживаниями, отметив, что ее встреча с этим человеком была непохожа ни на один сценарий фильма. Джим Керри открыл свое сердце и сразу же признался, что влюблен. По словам Анастасии Волочковой, их диалог был душевным и откровенным. Верим?