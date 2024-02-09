Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь

Дана Борисова не сдержалась: есть чем похвастаться. Знаменитость назвала количество своих любовников за всю жизнь.

В скором времени зрители смогут увидеть новое шоу на ТНТ "Это нормально?". Его ведущими стали Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. А пока в СМИ просачиваются лишь небольшие отрывки со съемок программы. Так, например, на одном из них Дана Борисова, ставшая гостьей передачи, сделала волнительное заявление. Знаменитость заговорила о своих любовниках.

А началось все с того, что экс-ведущая программы "Армейский магазин" объявила, что завидует "насыщенной половой жизни" героя выпуска, имя которого пока неизвестно. Любопытно, что и Ольга Бузова ранее неоднократно говорила, что и ей в этом плане одиноко. Звезда "Дома-2" рассказывала, что с 2021-го года ни с кем не делила постель.

Но Дана Борисова, что интересно, решила переплюнуть свою коллегу по цеху. Она призналась, что у нее не было интима вот уже пять лет как. При этом блондинка не забыла упомянуть о прошлых любовных достижениях. По словам Борисовой, у нее было около двух десятков мужчин. "С начала моей жизни их было, наверное, человек двадцать", – призналась гостья программы.

"Это вот начало?" – переспросил Дмитрий Дибров. "С самого начала", – ответила Дана Борисова. Но Ольга Бузова все же решила уточнить о дальнейшем развитии событий. "А если мы приблизимся к середине?" – с иронией в голосе спросила экс-жена Дмитрия Тарасова. На этом эпическом моменте ролик, который был опубликован в Сети, завершился. Вероятно, о "середине" пути Даны Борисовой можно будет узнать, посмотрев скандальное шоу.