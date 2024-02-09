Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова

Бари Алибасов женился в седьмой раз. Чего стоил ему этот поступок?

Бари Алибасов не скрывает: его личная жизнь всегда отличалась громкими скандалами. Особенно россиян потряс шестой брак продюсера – с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Заключение этого союза было таким же громким и неожиданным, как и его расторжение. Алибасов прожил с актрисой всего два года – с 2018-го по 2020-й.

А последние три года у основателя группы "На-на" было много проблем со здоровьем. Продюсер восстанавливался после перелома. Также у него было диагностировано заболевание суставов. Все это заставило Алибасова прибегнуть к помощи сиделки.

Женщина по имени Елена стала самой настоящей опорой и поддержкой для обессилевшего от болезни Бари Алибасова. Опытная сиделка смогла поставить на ноги продюсера после болезни. Об этом пара не раз рассказывала в телевизионных программах.

Сначала у 76-летнего Бари Алибасова и 47-летней Елены Калининой, по их словам, были исключительно рабочие отношения. Но со временем общение переросло в симпатию. А в январе 2024 года они зарегистрировали свои отношения.

Некоторые поклонники продюсера считают, что его новая супруга согласилась на брак с Бари Алибасовым исключительно ради материальной выгоды. Однако же сама Елена опровергла эти домыслы, в то время как ее супруг сделал признание в программе "Прямой эфир". "Все бабки теперь у нее", – произнес продюсер, чем не мог не шокировать публику.