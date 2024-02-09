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Пятница 9 февраля

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Назвала реальная причина возвращения Киркорова на ТВ

Назвала реальная причина возвращения Киркорова на ТВ
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Филипп Киркоров триумфально возвращается на экраны ТВ. Почему российское телевидение не выдержало без поп-короля?

Как стало известно, Филипп Киркоров в скором времени займет место члена жюри в шоу "Маска" на НТВ. Примадон российского шоу-бизнеса и раньше был в списке судей этого телепроекта. Однако, по известным причинам, Киркорова временно перестали снимать. И вот – долгожданное возвращение!

"Певец Филипп Киркоров остается № 1 в российском шоу-бизнесе, поэтому его возвращение в шоу "Маска" в качестве председателя жюри не удивляет", – заявил продюсер Павел Рудченко.

Помимо этого, поп-король примет участие в новом телепроекте "Звезды", которое зрители смогут увидеть весной на НТВ. В этом шоу самые отъявленные юмористы будут учить знаменитостей умению смешить публику. Среди них выступит и опальный комик Александр Ревва. Концерты бывшего КВН-щика в России были отменены после того, как он выразил свою непатриотическую позицию.

С Филиппом Киркоровым происходили самые разные истории, однако ж ни одна из них не смогла затмить популярность артиста, как заявил продюсер Рудченко. Вероятно, это и есть основная причина, по которой поп-короля снова зовут сниматься в самых рейтинговых шоу российского телевидения.

Напомним, что после того, как Филипп Киркоров принял участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой, артисту перестали поступать предложения о съемках на ТВ. Более того, участие экс-мужа Пугачевой в новогодних огоньках стало невозможным: кадры с Киркоровым вырезали из всех ранее снятых программ и фильмов. За свой поступок, который публика и общественники не оценили, артист публично принес извинения.

9 февраля 2024, 19:54
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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