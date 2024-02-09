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Пятница 9 февраля

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Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку

Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку
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Российский певец публично обратился к дочери. Леонид Агутин поздравил Елизавету с днем рождения и удивился, как быстро она выросла.

В своем личном блоге знаменитый российский музыкант выразил радость по поводу 25-летия своей младшей дочери. Елизавета родилась 9 февраля 1999 года в союзе Леонида Агутина и Анжелики Варум.

История любви Леонида и Анжелики началась в 1997 году, когда их судьбы переплелись на одном музыкальном проекте. Вскоре после начала отношений пара узаконила свой союз официальной церемонией в Венеции в 2000 году. На тот момент их маленькая дочь Елизавета была с ними, ей был всего один год.

В детстве Елизавета переехала в США. И за ее воспитание стали отвечать бабушка и дедушка по материнской линии.

9 февраля 2024 года дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум празднует юбилей. Прославленный автор хита "На сиреневой луне" не удержался от того, чтобы не поделиться этим событием, выразив свои теплые чувства в адрес Елизаветы, которая взрослеет вдали от него.

Леонид Агутин в свои 55 лет не скрывает гордости за взрослеющую наследницу, которую он описывает как зрелую, удивительную и обладающую недюжинным талантом. Музыкант и его супруга, несмотря на профессиональную занятость в России, всегда старались уделять время поездкам в США, чтобы быть рядом с Елизаветой.


Фото: соцсети

Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку. В серии опубликованных снимков запечатлены счастливые моменты отца и дочери вместе, а также портрет юбилярши в одиночестве, подчеркивая ее индивидуальность и важность этого дня. Вот так оно и бывает: совсем недавно она была малюткой, а сейчас – самодостаточная девушка.

"Спасибо судьбе, что выбрала меня стать твоим отцом. Это честь для меня", – заключил Леонид Агутин.


9 февраля 2024, 18:50
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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