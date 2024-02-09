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Пятница 9 февраля

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Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой

Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой
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Татьяна Буланова не ожидала, что Алла Пугачева так поступит.

В преддверии 55-летия известная исполнительница Татьяна Буланова раскрыла подробности о своем пути в музыкальной индустрии и за ее пределами. 6 марта 2024 года певица будет праздновать знаменательную дату, после чего планирует порадовать поклонников крупными выступлениями в двух городах — столице и своем родном Санкт-Петербурге. Оглядываясь назад, артистка призналась, что не представляла, что когда-то ее музыка станет такой популярной.

На съемках документальной киноленты телеканала МУЗ-ТВ "До слез! И после. История Булановой", рассказывающей о жизни и карьере Татьяны, знаменитость открыла занавес своих "скромных" начинаний, когда для уверенности перед выступлением она прибегала к алкоголю, разлитому по детским баночкам. Однако эстрадная певица осознала, что такие методы несовместимы с профессионализмом и приняла решение полностью исключить спиртное из своей подготовки к выходу на сцену.

Представители индустрии шоу-бизнеса выдвинули утверждения о том, что Алла Борисовна умышленно создавала препятствия для Татьяны Булановой. Пугачева, по словам свидетелей, видя в Булановой потенциальную конкурентку, из вредности исключила ее акты из концертной программы "Рождественские встречи". Кроме того, описывается инцидент, когда на концерте Примадонна обнародовала частную информацию: Пугачева рассекретила беременность Булановой на глазах публики: "Для Татьяны это стало крайне неприятным сюрпризом", – рассказал Сергей Рогожин, друг певицы.


Отметим, что в настоящее время 54-летняя артистка обдумывает возможность вновь стать матерью, на этот раз от своего молодого супруга Валерия Руднева. О своих чувствах и мыслях по поводу будущего материнства Татьяна Буланова поделилась во время работы над кинопроектом "До слез! И после. История Булановой", премьера которого запланирована на 10 февраля в четыре часа дня.
9 февраля 2024, 16:08
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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