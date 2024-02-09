Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление

Агата Муцениеце разоткровенничалась с поклонниками. Возможно, актрисе требуется финансовая помощь.

Известная российская актриса театра и кино Агата Муцениеце за годы активной карьеры добилась больших творческих успехов и собрала вокруг себя огромную армию фанатов. Однако успехами в личной жизни телеведущая вряд ли может похвастаться.

Брак с коллегой по сцене Павлом Прилучным после девяти лет семейной жизни. Супругов от развода не спасли даже общие дети. Артистка обвинила мужа в домашнем насилии.

С тех пор скандалы между звездной парочкой не утихают. Павел Прилучный уже женился на Зепюр Брутян, завел третьего наследника, однако Агата Муцениеце все еще делит с ним имущество.

Возможно, у актрисы возникли серьезные проблемы с финансами. Давеча она сделала шокирующее заявление в социальных сетях. Звезда рассказала подписчикам, на какие шаги готова пойти, чтобы получить роль.

"Да я ради роли, хоть налысо", – подчеркнула Агата Муцениеце.

При этом она опубликовала кадры с новой прической. Сложилась впечатление, артистка поседела. Вообще, Агата Муцениеце любит экспериментировать над собой. В ее соцсетях много роликов с косметикой.

Так или иначе, звезда требует от бывшего супруга денег на содержание общих детей. Если актриса реально отчаялась настолько, что готова побриться налысо, значит Павлу Прилучному стоит задуматься о поддержке наследников.