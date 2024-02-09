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Пятница 9 февраля

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Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец

Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец
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Филипп Киркоров пропал с экранов после "голой" вечеринки. Кажется, ему удалось добиться прощения.

Народный артист России Филипп Киркоров около месяца провел за границей. Уехал он скорее не на отдых и заработки, а чтобы отдалиться от громкого скандала и переждать. Музыканта захлестнула волна народной критики после участия в "голой" вечеринке.

Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Дима Билан, Настя Ивлеева – артистов, засветившихся на вульгарной тусовке в столичном клубе, так или иначе коснулись санкции. Король российской эстрады, можно сказать, лишился корона. Его вырезали из новогодних эфиров и лишили концертов.

После этого певцу пришлось срочно вспомнить о народе и перечислить финансовую помощь жителям Белгорода. Ксения Собчак, кстати, тоже поддержала пострадавших граждан. А Лолита Милявская призвала участвовать в сборе средств, организованном журналисткой.

Кажется, исполнителю хита "Снег" все-таки удалось добиться прощения. Он вернулся не только в Россию, но и на телевидение. Скорее всего Филипп Киркоров появится в новом сезоне шоу "Маска", съемки которого уже стартовали. Поп-король займет свое привычное место.

Возвращение звезды в проект в качестве председателя жюри активно обсуждают россияне в фанатских пабликах. Пока что информация не получила официального подтверждения. Ни продюсеры шоу "Маска", ни Филипп Киркоров еще не дали комментариев по этому поводу.

9 февраля 2024, 18:17
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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