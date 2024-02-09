В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков

Яна Рудковская и Евгений Плющенко оказались в эпицентре дикой ссоры. Продюсер раскрыла причину скандала.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко женаты почти 15 лет. Их брак считается одним из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Звездная парочка воспитывает двоих совместных сыновей.

Однако и в их жизни случались серьезные проблемы. Некоторое время назад в доме Евгения Плющенко и Яны Рудковской разразился скандал. Продюсер раскрыла подробности ЧП в социальных сетях.

По словам звезды, они с Евгением Плющенко внезапно оказались в эпицентре дикой ссоры, когда вернулись после зарубежного отдыха. Отношения выясняли две домработницы звездного семейства.

Когда две женщины ссорятся – это огромная проблема, однако еще не главная... Яна Рудковская уволила одну из сотрудниц, а та решила напоследок испортить жизнь коллеге и прислала начальнице интимные снимки.

На фотографиях была запечатлена вторая домработница в различных нарядах Яны Рудковской. И вот тут вспыхнул главный скандал.

Супруга Евгения Плющенко, разумеется, пошла разбираться. Сотрудница, по ее словам, призналась, что действительно надевала одежду начальницы, но зато не мылась в ее ванной. А вот первая домработница мылась, как выяснилось. В итоге и от ее услуг пришлось отказаться.