"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда

Яна Рудковская раскрыла подробности происшествия с ней и Евгением Плющенко.

Чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская счастливы в браке уже почти 15 лет назад. У звездного семейства есть двое совместных детей.

И у фигуриста, и у телеведущей есть огромная армия поклонников. Периодически парочка делится в социальных сетях подробностями из семейной жизни и творческой карьеры.

Так, давеча Яна Рудковская рассказала подписчикам о происшествии, участниками которого стали она сам и Евгений Плющенко. Беда настигла парочку несколько лет назад.

Пока Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхали за границей, их помощник по дому вместе с охранником без разрешения взяли дорогой люксовый автомобиль звезд. При этом мужчины находились в нетрезвом состоянии. Они пропали в аварию.

"Наш мальчик вместе с нашими охранниками напились, взяли машину, поехали кататься и врезались в дерево", – подчеркнула Яна Рудковская.

По ее словам, помощник после ДТП позвонил Евгению Плющенко и сказал, мол слегка поцарапал машину. После возращения с отдыха парочка поняла, что автомобиль разбит.

Яна Рудковская добавила, что ответственность за ЧП легла на охранную фирму, а страховая компания смогла восстановить машину. "История была, конечно, вопиющая", – резюмировала супруга Евгения Плющенко.