В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей

Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Пятница 9 февраля

11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер 07:13Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу 06:45Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу 06:09Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать 05:43Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы 05:05Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем 04:08Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи 03:46МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован 02:45Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота 02:14Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского 22:10Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок 21:38И смех, и слезы: стало известно о заработках Козловского на Кипре 20:37Шикующий в США Разин выдал правду о своих доходах 19:28Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду 18:57Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного 18:17Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам 17:39Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день 16:54Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео 16:05Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного 14:16"Я обжора": как Прохору Шаляпину удается много есть и не толстеть 13:55Киркоров вернулся в Россию и привез подарки 13:09Бузова и Седокова не поделили гримерку: за конфликтом наблюдает вся страна 12:00SHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело 11:02Клава Кока получила подлый удар из-за границы 09:57Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение 09:15Вокалистка "А-Студио" Кети Топурия готовится к родам третьего ребенка 09:04Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака 08:47Три секрета безопасного вождения авто во время снегопада 08:14Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян 07:45Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города 06:38Три зведные пары, которые не выдержали испытание алкоголем 05:37"Все пошло не так": Сергей Астахов объяснил позорище на сцене театра 05:01"Наслаждайтесь": 61-летняя Роза Сябитова не постеснялась дать женщинам совет 01:25Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных 01:06От пуза не убежишь: развенчан еще один миф о похудении 22:23"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 21:13Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис 20:04Высоцкая раскрыла тайных мужчин в браке с Кончаловским 19:01"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание 18:11"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову 17:31"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале 16:42"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте 15:40"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей

В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей
85

Наталья Штурм эвакуировалась из горящей многоэтажки на улице Черняховского и попутно разбудила соседей.

Знаменитая российская певица Наталья Штурм чуть не стала жертвой огненной стихии. В ее дома на улице Черняховского вспыхнул пожар, однако звезда далеко не сразу это поняла...

Исполнительница хита "Школьный роман" сидела в квартире и читала новости. В какой-то момент она увидела сообщение про пожар, как сама выразилась, на улице Ч... В этот момент в доме отключился интернет.

Наталья Штурм побежала к окну, открыла его, чтобы осмотреться, но в квартиру повалил дым. Певице пришлось экстренно накидывать теплую одежду, брать само ценное и убегать на улицу.

Звезда не только сама спаслась, но и спасла соседей. Чрезвычайное происшествие произошло ночью, поэтому многие спали. Однако Наталья Штурм сообразила пробежаться вниз по лестнице и постучать в двери по пути.

"Побежала по подъезду и кричала: "Пожар! Пожар! Выходите все на улицу!" Из других подъездов тоже все так организованно делали", – отметила Наталья Штурм.

По данным телеграм-канала SHOT, жильцы многоэтажки временно разместились в ближайшем торговом центре. Желающие смог получить номера в социальной гостинице. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Соседней Натальи Штурм на инвалидных колясках эвакуировали спасатели.

9 февраля 2024, 11:10
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Shot"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Голая Штурм доводит до тошноты

В настоящее время Наталья Штурм находится в Норвегии.
Штурм прибыла в Норвегию посмотреть на фьорды и показать себя во всей красе.
Артистка при любой возможности демонстрирует свое тело.
Однако иногда Штурм доходит до крайности.
Подчас фотографии певицы на грани фола.
Штурм смело щеголяет в микроскопических трусиках по пляжу.
Главное, что любимый мужчина в восторге от Натальи, но вот демонстрировать свое лицо не хочет.
Свою грудь артистка окружает самыми живописными видами.

По теме

Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео
Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России

"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России
Актриса Ольга Кузьмина вынуждена совмещать работу и семейные заботы, когда муж находится в другой стране. Популярная актриса театра и кино Ольга Кузьмина на российских экранах появилась еще в детстве.

"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии

"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии
Ольга Бузова подчеркнула, что пройдет обследование в марте, и призвала подписчиков следить за своим здоровьем. Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова сегодня является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых российских звезд.

Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру

Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру
Юморист с сомнительными шутками ищет место, откуда его не погонят. Младший муж Аллы Пугачевой приехал в Азербайджан.

Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать

Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать
Певице остается только вспоминать о тех временах, когда ее любили тысячи поклонников Старшая дочь Аллы Пугачевой сейчас испытывает большие сложности с организацией концертов.

Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер

Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер
Не стало выдающегося музыканта, основавшего культовую группу "Машина времени". Уже чуть ли не каждый день появляются печальные новости об уходе из жизни выдающихся певцов, артистов, деятелей культуры.

Выбор читателей

07/02СрдТело жены Цекало обнаружили на съемках 07/02СрдПауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 07/02Срд"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 07/02СрдОсталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис 08/02ЧтвОтмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение 08/02ЧтвSHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело